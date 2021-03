Ganaderos gallegos exigen paralizar la protección del lobo y ayudas "eficaces" para el sector por los ataques

Este ha sido el lema de una movilización en la que los participantes han portado una pancarta en la que se podía leer: 'Coidemos aos lobos, que os gandeiros estamos en perigo de extinción'.

En declaraciones a los periodistas, y ante la medida de incluir el lobo en el listado de especies de especial protección, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha pedido que "se pare esa decisión" y que se aborde un estudio sobre el número de lobos existentes, así como el pago de ayudas al sector "con un valor real de mercado".

Roberto García ha cuestionado que la decisión sobre la protección de este animal se tome por parte de comunidades autónomas "que tienen el 3% del lobo, junto con Ceuta y Melilla y un grupo de ecologistas" frente a las comunidades más afectadas, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, ha expuesto.

En concreto, en relación a la comunidad autónoma gallega, ha dicho que "con apenas el 6% del territorio, tiene el 30% del lobo". "Los ataques se han incrementado en un 126%", ha añadido también aludiendo a los daños para la ganadería en general y la extensiva en particular. Además, ha cifrado en 2.200 los animales muertos en el último año, remitiéndose a datos oficiales.

AYUDAS

"No hay que descargar sobre un grupo reducido el mantenimiento de esta diversidad", ha dicho en alusión a los ganaderos y reclamando que se haga un estudio sobre el número de lobos. "Sobre los que queremos y necesitamos", ha insistido, sumando a ello concretar unas ayudas que se paguen también con "valor real" y en un plazo de "tres o cuatro meses".

Al respecto, ha manifestado que las actuales "no cubren el 40% del valor del animal", mientras ha añadido que hay ganaderos que aún no han cobrado por daños registrados en 2018 y 2019 por ataques de lobos. Asimismo, ha cuestionado algunos de los requisitos que se exigen para poder denunciar como que queden "huesos suficientes" tras el ataque.

Por otra parte, ha incidido en que el sector no busca "instrumentos para matar lobos, si no para desplazarlos", ha apostillado el dirigente sindical, que ha reclamado medidas que eviten sus ataques. "El lobo no puede tener patente de corso", ha subrayado.

Mientras, la asociación animalista Libera ha propuesto la observación del lobo como "motor turístico y de cohabitación". Al respecto, aboga por "prácticas empresariales sostenibles y adaptadas al medio natural" y añade que la iniciativa posibilitaría "un cambio perceptual" sobre este animal.