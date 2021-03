Toledo levanta 99 denuncias por incumplir medidas, con dos fiestas y un botellón en vía pública

Aunque se han incrementado las sanciones respecto al fin de semana anterior, Juan José Pérez del Pino ha considerado que el dato no es muy significativo comparado con el número de población que tiene Toledo que ronda los 85.000 habitantes. De ahí que haya señalado que los que incumplen las restricciones "siguen siendo una minoría".

Según ha informado en nota de prensa, el Consistorio el balance de denuncias registradas del 5 al 7 de marzo es: 28 denuncias por incumplimiento del uso de la mascarilla, 16 por vulneración del toque de queda, 3 por no respetar la perimetración regional, 26 por botellón y 26 por superar el aforo permitido de reunión fijado en seis personas.

Además, se han interpuesto ocho sanciones por faltas de respeto a los agentes, una por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y dos más por daños en inmuebles privados o en la vía pública.

DOS FIESTAS Y UN BOTELLÓN

Dentro de este balance de incidencias, destaca la intervención de la Policía Local el día 5 de marzo a las 23.00 horas en un inmueble del callejón del Ángel, donde había siete jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas superando el aforo máximo de reunión y con sustancias estupefacientes.

También tuvieron que intervenir el sábado por la noche en un apartamento turístico de la calle Santo Tomé con 14 personas en su interior a quienes se denunció por ruido, por no llevar la mascarilla y por no cumplir el aforo de reunión establecido por la autoridad sanitaria. De las 14 personas, tres no eran de Castilla-La Mancha, por lo que también se les procedió a sancionar por vulnerar el perímetro regional.

Asimismo, el 7 de marzo a las 23.40 horas, la Policía Local detectó un botellón de nueve personas en el aparcamiento de la Universidad, en la Fábrica de Armas. Se abrieron nueve actas por botellón y otras nueve por no hacer uso de las mascarillas. Además, se realizó la prueba del alcohol a varios de los involucrados, dando positivo tres de ellos, a quienes se les retiraron las llaves de sus coches.

Juan José Pérez del Pino también ha informado de otro suceso ocurrido el día 5 de marzo sobre las 23.30 horas de la noche, cuando la Policía Local interceptó un vehículo en la avenida Más del Ribero con las luces apagadas. Se procedió a hacer la prueba de alcoholemia a su conductor, quien no pudo completarla, se le abrió un expediente y está citado para un juicio rápido.