Fran Rivera se solidariza con la reacción de Najwa Nimri con los periodistas: "Es una agresión, yo lo padezco"

La actriz Najwa Nimri tuvo encontronazo con unos periodistas a la salida de la estación de Atocha. Los reporteros pararon a la intérprete para preguntarle sobre la reciente gala de los Goya 2021 y para saber su opinión sobre el escándalo protagonizado por dos realizadores cuya conversación repleta de desafortunados comentarios dirigidos hacia las asistentes de la alfombra roja se coló en el directo de la gala.

La conocida por series como Vis a vis y La casa de papel, en un primer momento, hizo la broma de pegar una patada a los periodistas, seguidamente, cogió su maleta y mientras se marchaba se acercó a un cámara y empujó el dispositivo. La reacción de la actriz ha sido muy critica y, este martes, los colaboradores de Espejo público han analizado el comportamiento de la protagonista.

La presentadora, Susanna Griso, y sus compañeros han reconocido no entender la reacción de la intérprete y más teniendo en cuenta que los periodistas no le preguntaron por ningún asunto personal. Sin embargo, Fran Rivera se ha solidarizado con la cantautora: "Yo la puedo entender, uno viene de donde venga, con los problemas que venga y tú lo sientes como una agresión".

El torero ha aclarado que esta no es la forma de gestionar un encontronazo con la prensa, pero que puede entender su malestar tras haber vivido en su propia piel situaciones similares. "Yo lo he padecido y lo padezco, yo llego, hoy no, pero normalmente me esperan en el AVE, al salir de la tele, las oficinas en un restaurante... Llega un momento que se hace insoportable", ha añadido el diestro.

Ángel Antonio Herrera ha defendido que los periodistas solo le preguntaron sobre los Goya, algo referente a su trabajo, "yo creo que durmió mal y le sentó fatal que la parasen", ha añadido. "Porque tú no lo has sentido nunca en tu piel", ha respondido Fran Rivera. Diego Revuelta ha apuntado que la afectada no es un personaje perseguido por la prensa y que es un caso distinto a lo que vive diariamente el hijo mayor de Paquirri.

"Es verdad que no me siento orgulloso de algunas de mis reacciones, pero es verdad que hay que ponerse en el lugar de todo el mundo. Hay una prensa que va a hacer un trabajo que no te da la opción a decir: 'Mira, ahora mismo, no'", ha insistido el torero. "Teniendo razón en lo que dices, tú piensa que no es lo mismo. A Fran lo pueden perseguir día y noche. A Najwa Nimri dudo mucho que la siga nadie y el día que le hacen una pregunta, ¿reacciona de esta manera?", ha contestado asombrada la presentadora.

Herrera ha puesto de ejemplo a la comunicadora Susanna Griso que aunque tenga un mal día tiene que mantener el tipo por profesionalidad y ha defendido que parte del trabajo de la actriz es ser agradecida con la prensa, ya que los medios de comunicación son los que promocionan sus películas. "Najwa Nimri no tiene educación y los dos periodistas son dos lores", ha sentenciado el colaborador.