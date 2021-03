Sabater deja Badalona animando a una moción de censura a Albiol: "La excusa del veto a mi persona ya no existe"

La ex alcaldesa de Badalona y diputada de la CUP en el nuevo Parlament, Dolors Sabater, dejará de ser regidora en el Ayuntamiento en las próximas semanas. Con su marcha, dice Sabater, se acaba "la excusa del veto" para crear un gobierno progresista que incluya Guanyem, PSC, ERC, Comunes y JxCat, y que aísle el PP en la oposición. "Me señalasteis porque no podíais hacer alcaldesa una representante del municipalismo transformador y se justificaron los fracasos por el veto a mi persona. Esto se ha acabado", ha espetado Sabater en una rueda de prensa donde ha animado los grupos a negociar ahora una moción de censura.

En este contexto, Sabater reprocha a PSC y comunes que negocien el presupuesto de inversiones con el PP para "apuntalar" el gobierno de Albiol.

En este sentido, desde Guanyem acusan a comunes y socialistas que al mismo tiempo que critican la gestión del gobierno del PP negocien con Albiol el presupuesto de inversiones de 2021. "La gestión negligente del gobierno de Albiol es una realidad y la ciudad no se merece dos años más de decadencia", avisa la portavoz municipal, Nuera San Sebastián.

Sabater cree que la "parálisis" que vive la ciudad es motivo suficiente para impulsar esta moción de censura. Además, afirma que a partir de la constitución del nuevo Parlament, cuando dejará de ser regidora en Badalona, se habrá puesto fin a uno de los principales escollos para el entendimiento de los partidos de izquierdas: "Ya no servirá la excusa de decir que no se pueden hacer acuerdos porque se veta a Sabater".

En este sentido, la ex alcaldessa pide "volver a poner en marcha" la fórmula del 2015 y dejar atrás las desavenencias que posibilitaron la moción de censura del 2018 y la carencia de entendimiento para las investiduras del 2019, después de las municipales, y del 2020, cuando fue detenido el ex alcalde socialista Àlex Pastor.

Sabater ha señalado al PSC, a quien hace culpable de la situación: "En todos los casos se impusieron los intereses partidistas a los intereses de ciudad". La líder de Guanyem, ha obviado el hecho que antes del plan de investidura de 2020 todas las fuerzas de la oposición firmaron un acuerdo para investirla alcaldesa durante un año y medio, que Guanyem rechazó instantes antes del pleno.

En caso de que prosperara ahora una nueva moción de censura en Badalona, Sabater cree que el acuerdo tiene que ser programático y que en el debate de los nombres de un eventual nuevo gobierno habría que "reconocer" la fuerza más votada el 2019. La confluencia de Guanyem y ERC, que se disolvió después de los comicios, "se continúa reivindicando" según Sabater.

Respuesta de Xavier Garcia Albiol

El alcalde de Badalona ha tachado este martes de "patético" que la concejala de Guanyem Badalona en Comú y cabeza de lista de la CUP el 14F, Dolors Sabater, haya planteado impulsar una moción de censura para desalojarlo de la alcaldía.

"La CUP y Dolors Sabater proponen una moción de censura urgente para echarme de la alcaldía y evitar que el día 16 se apruebe el mayor presupuesto de la historia de inversiones para mejorar todos los barrios. Tal cual. Me parece patético. Para ellos, cuanto peor vaya Badalona, mejor", ha criticado en su cuenta de Twitter.

La CUP y Dolors Sabater proponen una moción de censura urgente para echarme de la alcaldía y evitar q el día 16 se apruebe el mayor presupuesto de la historia d inversiones para mejorar todos los barrios. Tal cual. Me parece patético. Para ellos, cuanto peor vaya #Badalona, mejor pic.twitter.com/GrtUCCXnz8 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) March 9, 2021

Albiol ha reaccionado así después de que Guanyem haya convocado este martes una rueda de prensa para instar al resto de fuerzas políticas de la oposición a continuar las negociaciones para expulsar al alcalde popular ante la "parálisis" en la que aseguran que se encuentra el consistorio.