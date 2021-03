Christian Navarro: "Me he llevado un trocito de cada lugar de reparto"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Christian es una de las caras visibles de este medio. Un repartidor que, día a día, transmite la labor social del periódico haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores de Valencia.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el reparto?

Respuesta: Aproximadamente dos años en diferentes puestos. He estado en la plaza del Ayuntamiento, en Renfe, en Ángel Guimerà y, mi puesto más habitual, en la parada de metro Colón.

P.: ¿Qué sentiste en la vuelta tras el confinamiento?

R.: Al principio la gente tenía algo más de reparo por la COVID-19, pero al ver que siempre teníamos medidas de seguridad, volvieron a la normalidad. Siempre se ha repartido todo, en general, sin problemas.

P.: ¿Identificas a la gente de tus puntos de reparto?

R.: Sí. Hay gente a la que, solo con verla, sé cuántos periódicos le tengo que dar, porque hay quien te pide dos o tres. Los conoces y además hablas con ellos, porque hay algunos que te dan charla. Hay gente muy maja, y viene y pregunta que qué tal estás. A mí me gusta mucho, hay muy buen rollo, sobre todo con personas mayores.

P.: ¿Tienes en mente a alguien en concreto?

R.: Te podría decir a uno de cada puesto, la verdad. Vicente, por ejemplo, que es superatento y muy buena persona, suele estar cerca de mi puesto actual y hablamos bastante. En Renfe siempre pasaba un señor con la bici, era mayor y hacía muchos kilómetros todos los días. Como no me lo creía, me enseñaba su reloj para demostrármelo [risas]. ¡Yo no sería capaz de hacerme todos esos kilómetros! Y en la plaza del Ayuntamiento solía pasar un señor muy mayor, que espero que siga estando bien, y venía siempre a verme. De cada lugar donde he repartido me he quedado con un trocito de recuerdos, de la gente.

P.: ¿Qué es el periódico para la ciudad?

R.: Creo que aparte de lo obvio, que es la información, noto que mucha gente, cuando espera el periódico y llegan antes para cogerlo, socializa un montón. Se usa un poco como excusa para hablar, porque muchos no hacen nada tal y como están las cosas, y es su pequeño momento de evadirse, de saber cómo está el otro. Solo son 30 segundos, pero hacen mucho.

P.: ¿Qué te aporta a ti?

R.: Cuando veo a cada una de las personas me alegro, siento felicidad. Y eso que es una chorrada, intercambias tres frases, pero se forma una conexión de la nada solo por el hecho de entregar un periódico. Es muy interesante, como si fuese una pequeña familia.