El inesperado reencuentro de Lester y Patri, de 'La isla de las tentaciones 2', tras la semana de él en 'Solo/a'

Después de una semana, la estancia de Lester, de La isla de las tentaciones 2, junto a su expareja Marta Peñate en el reality Solo/a de Mediaset, ha llegado a su fin.

En el tiempo que han compartido juntos en el piso del programa se les ha podido ver discutir y reconciliarse de forma sistemática, algo a lo que ya tienen acostumbrados a sus seguidores en la vida real, tras dejar su relación después de su paso por República Dominicana.

Parece que finalmente las cosas no acabaron bien entre ellos y, mientras Lester hacía balance del tiempo compartido con Marta en los últimos días, su novia Patri, tentadora en La isla de las tentaciones, apareció para darle una sorpresa y tuvieron un caluroso encuentro.

En plató, Marta Peñate observaba la escena con sus habituales expresiones de perplejidad. La conclusión de Lester es que ha cumplido su propósito y ha dado por terminada la historia que tenía con Marta, pese a que no acaben teniendo buena relación detrás de cámaras.

"Para mí esto ha sido una experiencia única, he recibido muchos comentarios positivos", decía el canario tras el reencuentro con su actual pareja. Añadía más adelante: "Creo que he conseguido mi propósito, que es cerrar el libro con Marta y me voy muy contento".

¡Lester nos dice adiós y sale del Pisito junto a Patri admitiendo que en esta experiencia ha podido cerrar su historia con Marta de manera definitiva! ❤️ https://t.co/SYy5yTT8e3#Solos8Mpic.twitter.com/rdwOpi42qV — Solos (@solosmitele) March 8, 2021

A principios de febrero, Patri y Lester anunciaron que van a tener un hijo juntos. Confirmaron que no fue buscado, pero al mismo tiempo se mostraron ilusionados con la llegada de un nuevo miembro a su incipiente familia.

Son, así, la primera pareja surgida en La isla de las tentaciones que acaba teniendo un hijo. Eso sí, esto no es garantía de que vayan a estar juntos de por vida, pues ya han tenido varias idas y venidas e, incluso, insinuaciones de infidelidad.