El PP critica "los 20 meses de retraso" en la licitación del contrato de mantenimiento de zonas verdes de Logroño

Como ha lamentado Lapeña en rueda de prensa, "ha transcurrido la mitad de la legislatura y el Gobierno de Hermoso de Mendoza no ha sido capaz de licitar uno de los contratos más importantes del área de Medio Ambiente y de la ciudad, el del mantenimiento de zonas verdes y mobiliario urbano de la ciudad, con un importe de casi 6 millones de euros".

Algo que, para el concejala del PP, supone "un nuevo ejemplo de la incapacidad de gestión del Ejecutivo local". Ha recordado, en este sentido, que el pasado mes de abril, "los concejales Jaime Caballero y José Manuel Zuñiga afirmaron que el contrato iba a ser licitado antes del verano de 2020 y que entraría en vigor en marzo de 2021, pero la realidad es que el pliego sigue sin licitarse y que este mes se tendrá que aprobar la segunda prórroga del servicio".

"Una vez más, la obsesión por Hermoso de Mendoza por dejar su impronta en todo lo que ya tenía que estar resuelto está afectando a la ciudad de Logroño y sus vecinos. Recordamos que ya existía un nuevo pliego que el anterior equipo municipal dejó preparado y trabajado con la unidad técnica, y del que sólo había que llevar a cabo su aprobación", ha apuntado la concejala.

Los 'populares' han explicado que "el hecho de no haber adjudicado todavía este contrato está teniendo una clara repercusión en la calidad de las zonas verdes, los jardines y el mobiliario urbano de la ciudad".

"Lo hemos denunciado en varias ocasiones -ha incidido Lapeña- y parece que Hermoso de Mendoza no tiene ninguna prisa porque Logroño sea una ciudad verde, sostenible y cuidada más allá de los mantras que acostumbra a vendernos; faltos de esfuerzo y que no se acompañan por un trabajo real como se evidencia con esta nula gestión por su parte".

Desde el Grupo Popular han recordado, igualmente, que "en varias ocasiones han denunciado el retraso en este contrato además de solicitar información sobre su situación en comisiones informativas a lo que la respuesta es que están trabajando en ello".

Del mismo modo, Patricia Lapeña ha reseñado que "en abril del año pasado los concejales Jaime Caballero y José Manuel Zuñiga presentaron públicamente las novedades del nuevo pliego, pero casi un año después el pliego este documento sigue sin aprobarse".

Para la edil del PP, "esta forma de trabajar, anunciando cosas sin contar con la aprobación técnica definitiva y que luego se modificarán demorando los propios procesos administrativos es algo cada vez más común en los socios de gobierno UP-Equo".

Así, ha señalado que "lo acabamos de ver con la nueva ordenanza de bienestar animal; que avanza asuntos que una vez pasen por el filtro técnico, no sólo no podrán aprobarse porque no se ajustan a la realidad sino que supondrán un retraso en la aprobación de la ordenanza".

A ello ha sumado que "el camino hacia una Ciudad Verde debe pasar por que el Ejecutivo local cumpla con lo que han prometido", pero, por contra, "no se licita este pliego; no se ha puesto en marcha la recogida de materia orgánica anunciada para el pasado mes de febrero; no se ha convocado ni una sola reunión tras la declaración de emergencia climática y el Plan de Adaptación al Cambio climático está en un cajón".

Tampoco, ha añadido, "se ha llevado a cabo ninguna campaña de concienciación y sensibilización medioambiental; no se ha puesto en marcha la recogida de residuos en el Casco Antiguo; o se sigue sin revisar el mapa de ruidos; y no se ha realizado ninguna mejora en alumbrado y/o eficiencia energética".

Por todo ello, Patricia Lapeña ha avanzad que los 'populares' solicitarán "de forma inmediata que se presente el texto del nuevo pliego y se den las explicaciones necesarias que justifiquen el porqué de su retraso".