David Bisbal se emociona al volver a ver la felicitación de cumpleaños que le mandó Álex Casademunt

Los concursantes de OT 1 se sintieron devastados tras conocer la noticia de la muerte de Álex Casademunt a principios de la semana pasada. Chenoa, Rosa, Bustamante o Manu Tenorio fueron algunos de los triunfitos que se desplazaron hasta Barcelona para el velatorio y el funeral, mientras que Juan Camus y Naím Thomas fueron los únicos que no pudieron acudir por trabajo.

Bisbal fue otro de los más afectados, aunque ya intenta retomar su vida habitual refugiándose en su familia. Pero este lunes se ha vuelto emocionar al recordar uno de los vídeos que le mandó el fallecido artista hace años por su cumpleaños.

"Felicidades, brother. Evidentemente, yo no podía faltar. Además, me han dicho que soy el guapo del grupo, así que tendré que hacerlo, ¿no?", comenzaba diciendo Álex Casademunt en el vídeo compartido el fin de semana por una cuenta fan de Instagram dedicada a David Bisbal. "Dejando las bromas aparte, de verdad, te quiero felicitar de corazón. Quiero decirte que lo que pasamos hace 12 años no se va a olvidar ni se va a separar jamás".

"Sabes que para mí eres como un hermano, que te quiero como tal y que estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que estás consiguiendo", continuaba el triunfito. "Eres un ejemplo de trabajo, de superación día a día. Te admiro mucho y sabes que te deseo lo mejor".

"De verdad Bisbi, David, sabes lo que hemos sido. Te quiero mucho, aquí me tienes y felicidades", concluyó Álex Casademunt en el vídeo que publicó hace años por cumpleaños del almeriense.

Como no podía ser de otra forma, estas imágenes le han llegado a David Bisbal, y este lunes quiso agradecer en sus stories de Instagram que le hubieran hecho recordar este emotivo momento: "¡Gracias por mandarme este vídeo! Gracias, gracias y gracias".