Junta Central Fallera insiste en que abran los casales "única y exclusivamente" para papeleo

"No tenemos ninguna intención de hacer ningún acto cultural ni festivo, por supuesto, y en València no ha habido ningún casal que se haya saltado la normativa. No ha habido ninguna denuncia, al contrario: hemos abierto los casales para la donación de sangre y se autorizó", ha recalcado tras la presentación de una exposición.

Se trata de una petición que trasladaron por carta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y de la que todavía "no han recibido ninguna comunicación por parte de la Generalitat" cuando faltan unos días para la semana fallera, a pesar de que en la reunión de la semana pasada vieron buena predisposición.

Galiana ha lamentado la preocupación de los falleros porque tienen que entregar la documentación de las subvenciones municipales, ya que muchos tienen en los casales la firma electrónica. "Todos los días me llegan llamadas y mensajes para preguntar cuándo se abre", ha afirmado a los periodistas.

A estas ayudas, aumentadas un 30% este año y que cubren parte del precio de cada monumento, se suma el pago de la Lotería del Niño que finaliza el 6 de abril. "Aunque parezca una tontería, la gente que tiene la papeleta está inquieta por no cobrar aunque no sea mucho dinero", ha constatado.

El también concejal de Cultura Festiva ha recordado que las órdenes del Diari Oficial de la Generalitat se pueden modificar o ampliar, con lo que "si lo quieren publicar mañana" podrían hacerlo. "Solo pedimos eso", ha rogado, "la gente se pone nerviosa".