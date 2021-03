AVA-Asaja xifra en 180 milions les pèrdues dels agricultors valencians l'any de la covid

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) ha xifrat en més de 180 milions d'euros les pèrdues que han acumulat els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana durant l'any de la pandèmia de coronavirus.

Segons ha informat l'organització agrària en un comunicat, el tancament o les restriccions reincidents del canal Horeca -principalment establiments de restauració i turisme-, la cancel·lació dels mercats ambulants de proximitat, l'alentiment de les exportacions i els sobrecostos en prevenció o càrrega burocràtica han suposat una "maçada" per a la majoria dels cultius i ramaderies valencianes.

El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha destacat que la pandèmia "va recordar a la societat el paper essencial que compleix l'agricultura a l'hora de subministrar aliments en suficient quantitat i màxima qualitat", però considera que la classe política "no ha estat a l'altura i el seu fals reconeixement ni s'ha traduït en preus justos ni en mesures de suport que alleugen les pèrdues patides".

De fet, ha assegurat que les ajudes destinades per les diferents administracions han sigut "clarament insuficients i, fins i tot en casos com els ramaders de 'bous al carrer', discriminatòries per sectarisme ideològic".

AVA-Asaja assenyala que les produccions agrícoles més perjudicades han sigut el vi, les fruites d'os, el caqui, l'oli, l'ametla, la ceba, la creïlla i algunes hortalisses. Especialment, subratlla la "crisi sense precedents" del sector vitivinícola, on les cotitzacions en origen s'han afonat un 30% i hi ha productors que no han percebut cap ingrés per la venda del seu raïm en aquests dotze mesos.

Mesures "extraordinàries"

Per això, l'organització reclama la posada en marxa de mesures "extraordinàries" tant per a revitalitzar el mercat del vi -destil·lació de crisi i verema en verd fonamentalment- com per a garantir la supervivència financera de les explotacions a curt i mitjà termini.

Així mateix, detalla que el sector de flors i plantes ornamentals es va veure "tremendament colpejat" per la pandèmia just en els mesos primaverals que concentren el 75% de la facturació anual. Alguns vivers "van destruir tones de flors i plantes davant la impossibilitat legal de vendre-les en la gran distribució malgrat les demandes llançades des d’AVA-Asaja i l'entitat associada ASFPLANT", segons especifica.

Quant a la ramaderia, els tancaments continuats de la restauració han disminuït "de manera dràstica" la demanda de carn i llet dels sectors oví, caprí i boví, la qual cosa ha "pressionat" els preus a la baixa. En aquesta línia, la supressió dels festejos de 'bous al carrer' i la negativa del Consell a destinar ajudes a aquests ramaders "ha forçat al sacrifici de més de 3.000 caps de bestiar braus", mentre que els apicultors també han patit una rendibilitat "ruïnosa" a causa dels baixos preus en el mercat internacional i de la mortaldat d'abelles.

Aguado ha lamentat que "tant el Govern com la Generalitat Valenciana no hagen estat al costat del sector agrari sinó, al contrari, hagen eludit les seues responsabilitats a l'hora d'afavorir la posada en marxa de mesures addicionals per a la prevenció i control de la Covid-19 en les diferents campanyes agrícoles i hagen decidit carregar amb sobrecostos econòmics i més burocràcia als productors".

Per contra, defensa que l'agricultura valenciana "ha mantingut un comportament exemplar per a evitar contagis, ha col·laborat de manera voluntària amb les labors de desinfecció dels carrers, ha dut a terme iniciatives solidàries amb els més necessitats i, sobretot, ha aconseguit que malgrat tot no faltaren aliments en el rebost dels ciutadans".

"Això mereix un aplaudiment, però els aplaudiments serveixen de poc quan està en joc la pervivència de les nostres explotacions. A més de l'aplaudiment, serien preferibles preus justos i ací la classe política està fallant", ha criticat el president de l’associació.