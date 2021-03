Juan Ávila no prevé integrarse en la candidatura de Virginia Pérez y apuesta por que "decidan las urnas"

"Se trata de relanzar al PP de Sevilla, no de apuntalar el modelo que ha llevado al partido a esta delicada situación de franca debilidad en la provincia de Sevilla", ha aseverado, recordando que el PP "sólo ostenta once de las 106 alcaldías" sevillanas.

"En los últimos días he hecho más de 2.000 kilómetros y visitado numerosos pueblos donde el Partido Popular no existe, carece de estructura y no ha recibido en cuatro años la visita y el interés de la presidenta", advierte, llamando a "continuar con la celebración del congreso" frente a las propuesta de integración en la candidatura de Virginia Pérez a la reelección.

"Nunca pensamos que fuera el momento pero, una vez iniciado el proceso ya hay que darle la voz a los afiliados en las urnas. Quien quiera ganar un congreso con avales en vez de hacerlos con votos no ha terminado de entender el proceso democrático ante el que nos encontramos. Los congresos se ganan en las urnas", advierte Ávila, después de que a la hora de la entrega de los avales de las precandidaturas para garantizar un mínimo de 90, la candidatura de Pérez presentase más de 3.000 y la suya 1.462.

Al respecto, Juan Ávila asegura sentirse "tremendamente arropado tras recibir los apoyos del 90 por ciento de los distritos de la capital y la confianza de la mayoría de alcaldes" populares de la provincia.

NO USAR LOS AVALES PARA "SILENCIAR EL DEBATE"

"No entiendo el nerviosismo ni las prisas de algunos que insisten en usar los avales presentados por las candidaturas como excusa para silenciar el debate democrático", señala Ávila, insistiendo en que "los avales no reflejan el sentido del voto, como se pudo comprobar en el pasado congreso provincial, en el que la actual presidenta obtuvo menos avales que la otra candidatura", pero finalmente obtuvo 24 votos más que la candidatura de Juan Bueno a la reelección como presidente provincial.

"No me parece justo ni oportuno confundir a los afiliados de manera reiterada, atendiendo a la diferencia de avales, cuando los presentados por mi candidatura han sido recogidos en el breve plazo de tres días y cuando tenemos conocimiento de que la otra lista empezó a recoger los suyos antes incluso de la convocatoria del congreso y presentándose como la única candidatura", insiste Ávila, que ha pedido revisar los avales de Virginia Pérez al sospechar de posibles "irregularidades" en los mismos.

"No aspiro a ningún cargo orgánico dentro del PP de Sevilla ni a una vocalía. Mis aspiraciones son otras porque ni es mi estilo ni me hace falta. Me incorporé a la política tras una larga trayectoria en el mundo empresarial y profesional con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y ese sigue siendo mi objetivo. No tengo otra aspiración", ha defendido, avisando de que no va a "permitir" que le "usen o manejen por intereses personales o del partido".

"No sería honesto ni conmigo mismo ni con las miles de personas que me avalan y me apoyan. Con todos ellos he compartido la ilusión que ha generado el proyecto que represento y que nace de la militancia de base, de los compañeros que se curten cada día a pie de calle en los pueblos y en los barrios de la capital", explica.

PIDE "NEUTRALIDAD"

Dado el caso, pide "neutralidad e imparcialidad por parte de las direcciones regional y nacional del PP", para "desarrollar este congreso provincial con absoluta transparencia y que sean los militantes los que decidan el futuro inmediato" del PP de Sevilla.

Y es que según avisa, no se debe "transmitir a los afiliados y a la ciudadanía la idea equivocada de que el debate democrático dentro del partido, con el objetivo de reforzarlo, es una guerra de familias o es causa de divisiones". "Si intentan acabar con la autocrítica dentro del partido o de anular los debates internos dentro de los cauces democráticos, no podremos ganarnos la confianza de los ciudadanos a los que nos debemos como servidores públicos", razona.

"Soy un hombre leal, responsable con las decisiones que tomo y con la suficiente experiencia fuera y dentro de la política para asumir lo que decidan los afiliados. Me debo a los ciudadanos y, en este caso, a los afiliados del PP de Sevilla. Por ello, aceptaré la decisión que la militancia tome en el congreso provincial, trabajando al minuto siguiente por nuestro partido y por los ciudadanos con la misma ilusión, tesón y responsabilidad con la que llevo sirviendo desde hace años a los carmonenses. Nuestros militantes, que son nuestro gran patrimonio, tienen derecho a que su próximo presidente provincial sea elegido en las urnas y no en los despachos", concluye.