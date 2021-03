Torres, "optimista" con la defensa jurídica de la OPE sanitaria: "No compartimos la tesis del juez"

"No compartimos la tesis del juez", ha comentado en la sesión de control del Parlamento en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), subrayando que el objetivo es "preservar" los derechos de más de 1.000 personas que ahora se encuentran "en un limbo".

El presidente, que no ha querido responder a las críticas de Espino sobre a entrada del expresidente de Fuerteventura, Blas Acosta, en el Ejecutivo, ha apuntado que el fallo judicial "no es firme" y no estima el origen de la demanda -los derechos de trabajadores de más de 50 años- y se ampara en defectos de forma al entender que la OPE estaba fuera de plazo.

"Vamos a defender lo realizado", ha comentado, ante la "preocupación" que tienen los opositores.

Espino, por su parte, la ha exigido a Torres que "busque una solución" porque "cuando quiere las encuentra", en referencia a la incorporación de Blas Acosta como viceconsejero regional de Economía.

"Le ha dado estabilidad laboral y estando investigado por la justicia, qué suerte tener a mano el carné del PSOE para cuando uno se queda sin trabajo, es indecente e inaceptable que use el Gobierno como agencia de colocación", ha espetado al presidente, que ha defendido la presunción de inocencia.

Sobre la OPE, ha indicado que "hay miles de personas afectadas" y entiende que por un "error" de la comunidad autónoma ese trabajo puede quedar "tirado por la borda" y con muchas mujeres afectadas. "Haga su tarea", ha apuntado.