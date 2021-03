Elsa Ruiz, sobre Cuatro: "Queda raro que en el 8-M no queráis dar voz a lo que dijo una mujer trans"

Este 8-M, muchas son las personalidades, compañías y marcas que han mostrado su apoyo a esta lucha feminista por la igualdad, pero parece que algunos de estos mensajes han chirriado a algunas personas. Es el caso de Elsa Ruiz, quien ha criticado a Cuatro por el mensaje que publicó en el que cortaron su discurso y ni siquiera la mencionaron.

La cómica dejó Todo es mentira, el programa en el que colaboraba hasta principios de 2020, y lo confirmó tiempo después con humor en su cuenta de Twitter: "Habéis tenido siete meses para daros cuenta".

Sin embargo, su rostro ha estado durante años ligado a Cuatro. De hecho, este 8-M quisieron compartir un mensaje feminista que en 2019 pronunció Marta Flich y en el que aparecía junto a ella con una camiseta en la que ponía "No me rindo".

.@martaflich por el #DiaInternacionalDeLaMujer: "Las mujeres tenemos que ser protagonistas y contar la historia de cada 8 de marzo. La historia de nuestro día. El feminismo somos todas y todos" 💜 #8M2021https://t.co/Rkmre4z4Ykpic.twitter.com/sj6LyI8U4Y — Cuatro (@cuatro) March 8, 2021

"Las mujeres tenemos que ser protagonistas y contar la historia de cada 8 de marzo. La historia de nuestro día. El feminismo somos todas y todos", decía la colaboradora de Todo es mentira. Pero, justo después, era el turno de Elsa Ruiz de hablar como mujer trans, pero el vídeo se cortaba ahí. De hecho, ni siquiera la etiquetaron en el tuit a pesar de que aparecía en la imagen.

Por ello, la humorista respondió a este hecho también a través de Twitter. "Resulta que, por el 8-M, Cuatro ha compartido este vídeo donde aparezco y ni me mencionan ni ponen la parte donde hablo yo. ¿Por qué será?", escribió junto a un vídeo en el que respondía a la cadena.

Resulta que por el #8M@cuatro ha compartido este vídeo donde aparezco y ni me mencionan ni ponen la parte donde hablo yo. ¿Por qué será? 🤔 https://t.co/vcpl37rt34pic.twitter.com/eSYwtITbyB — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) March 8, 2021

"Ya sé que no trabajo en Todo es mentira, que no trabajo en Cuatro, que me di cuenta el día que dejé de cobrar las nóminas. Pero si aparezco en ese trozo de vídeo aunque no abra la boca, qué menos que etiquetarme", se quejó Elsa Ruiz en su vídeo.

"Además, el trozo que habéis puesto justo se corta cuando iba a hablar yo", destacó y continuó con su speech sobre el 8-M. "Estoy aquí porque quiero decir que el feminismo es un movimiento no puede ser excluyente, es inclusivo y debe dar voz y visibilidad a todas las realidades de todas las mujeres, con especial hincapié de las mujeres distintas y no normativas".

"No sé si habéis cortado esa parte porque ya no trabajo allí o por lo que dije. Pero queda un poco raro que un 8 de marzo, no queráis dar voz a lo que dijo una mujer trans que trabajó para vuestra cadena", concluyó Elsa Ruiz.