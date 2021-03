Pulpo: la app que comparte gastos de la suscripción a Netflix, Disney+ o Spotify

Seguramente tengas algún amigo o sepas de alguien que use esta legendaria técnica de compartir su Netflix o HBO con sus hermanos, padres o amigos para ahorrarse unos euros a final de mes; pues bien, Pulpo se presenta como una versión formalizada de esta idea tan extendida.

Pulpo es un servicio de suscripción colaborativa que te permite compartir el precio de una suscripción con otros usuarios y que además automatiza los pagos de forma mensual.

Las plataformas disponibles son: Disney +, Filmin, HBO, Movistar + Lite, Netflix Premium y Spotify Familiar.

El uso compartido de cuentas con otras personas es una tarea muy sencilla si se trata de amigos y familiares, pero cuando no se tiene a nadie cerca o no están interesados en el mismo servicio que nosotros, puede resultar mucho más complicado. Pulpo es un mero intermediario seguro para crear grupos de personas, las cuales pueden conocerse o no, y beneficiarse de estas tarifas multi-cuenta.

Los fundadores de Pulpo explican su funcionamiento

Como se ha podido observar en el vídeo, existen dos maneras de usar esta aplicación o servicio: siendo anfitrión o miembro. Si lo que te interesa es unirte a un grupo de Netflix, por ejemplo, tú pagarás una determinada cantidad a Pulpo por ese servicio, más una comisión que aplica la propia aplicación (entre 0,50 € y 1,50 €) para poder automatizar los pagos cada mes.

También puedes ser el administrador de la cuenta (anfitrión) y ser tú el creador y titular de la cuenta a la que quieras que se unan los miembros. Al usar esta opción Pulpo no te cobra comisiones de gestión y ser administrador, al fin y al cabo, te otorga un mayor control sobre la cuenta.

¿Cuanto voy a ahorrar al usar Pulpo?

A continuación una lista comparando lo que pagarías por su totalidad y lo que pagas al compartirla con otras personas:

Spotify Familiar de 15.99 € a 2.99 €

Disney + de 6.99 € a 2.99 €

Netflix Prémium de 15.99 € a 4.99 €

HBO de 8.99 € a 4.99 €

Filmin de 7.99 € a 4.99 €

Movistar+ Lite de 8 € a 4.99 €

¿Es seguro usar Pulpo?

Al ser miembro de un grupo, tus datos bancarios y contraseñas quedarán seguras por Pulpo, ya que en ningún momento tienes que compartir datos con otros usuarios. El anfitrión es quien facilita el número de la cuenta bancaria para cobrar y la contraseña para acceder a la plataforma, Pulpo se encarga del resto de trámites o problemas que puedan suceder. En el caso de que un grupo no se llene, el anfitrión pagará la cuota completa.

Pulpo verifica que las cuentas funcionan, que todos tienen acceso a los contenidos y de los cambios de contraseña.

Así funcionan las relaciones entre el administrador y el resto de miembros de la plataforma. Pulpo

Pulpo es una buena alternativa para aquellos que quieren usar más de una plataforma de streaming al mes y no pueden permitirse el gasto completo de todas ellas. A pesar de que el uso de cuentas compartidas sea muy común, es mucho más recomendable que lo hagas con personas que compartan el mismo domicilio o amigos antes que con desconocidos.

De hecho, según los términos de uso de Netflix, no se permite el uso del servicio con individuos fuera del hogar, por lo que podrían cancelarte la cuenta en cualquier momento.