El monestir de Santa Maria de la Valldigna reactiva la seua programació cultural

El passat 6 de març es va reprendre l'activitat cultural de 2021 del monestir de Santa María de la Valldigna, que estarà ajustada en tot moment a les mesures de seguretat i higiene establides en el context de pandèmia, tal com recorden des de l’administració autonòmica.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport aporta anualment 120.000 euros a la Mancomunitat de la Valldigna per a la configuració d'una àmplia programació cultural per tal que programe diferents activitats culturals en aquest espai.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, explica que "des de la Generalitat tenim el compromís ferm de convertir el monestir de la Valldigna en un referent cultural que revitalitze el teixit sociocultural de la comarca i responga als interessos i inquietuds artístiques dels creadors i de la ciutadania. Per això, a part de preservar el seu valor patrimonial, volem que estiga nodrit d'una programació estable i per això és tan important per a nosaltres acompanyar econòmicament la Mancomunitat perquè duga endavant tot un seguit de propostes, que enguany en són moltes i molt riques. La cultura és segura i hem de donar exemple amb una rica oferta en un enclavament tan rellevant com és el monestir de Santa Maria de la Valldigna".

La Mancomunitat de la Valldigna està integrada per les poblacions de Barx, Benifairó i Simat de la Valldigna. Totes aquestes mantenen un vincle històric i emocional molt estret amb el conjunt monumental de la Valldigna, que s'ha convertit en un element identitari per als habitants de la comarca.

Per la seua banda, el vicepresident d’aquesta mancomunitat, Josep Antoni Alberola, ha destacat que "gràcies al conveni signat amb la Generalitat estem aconseguint els objectius culturals que ens havíem marcat”. Segons Alberola, “el Centre Internacional de Música Medieval de la Valldigna, només en un any, ha esdevingut un referent internacional en aquest àmbit musical”, motiu pel qual l’objectiu per a enguany en aquest àmbit és “augmentar la seua internacionalització”, mentre que per a la resta de la programació, comenta, la intenció és “consolidar els projectes”.

Programació cultural 2021 al monestir de la Valldigna

La programació de 2021 es va reprendre el 6 de març amb el concert 'Las gentes de libro' de ‘Los músicos de Ureña’, en el marc del Centre d'Interpretació Musical Medieval. Aquest punt de partida marca una agenda cultural molt àmplia que es desenvoluparà fins a desembre de 2021.

Es tracta de més de 30 propostes entre taules redones, concerts, formació, exposicions, teatre, l'activitat del Centre d'Interpretació Musical Medieval i el Festival Internacional Medieval Infantil.

Pel que fa a aquesta última proposta, se celebrarà entre el 10 i el 12 de setembre amb un grapat d'activitats dirigides a revaloritzar el patrimoni cultural, literari i musical del públic infantil.

El Centre d'Interpretació Musical Medieval (CIMM) ha programat fins a desembre 9 concerts, dels quals el pròxim serà el 3 d'abril amb el títol 'Lacobus yspania', d'Egeria. Tots els concerts tenen lloc a l'almàssera del monestir i estan dirigits al públic en general.

Així mateix, el CIMM té un nodrit programa de formació anual. Dirigit per la intèrpret Mara Aranda, el CIMM ha programat cursos i seminaris en línia.

D'altra banda, durant 2021 està previst que es mostren al refectori del monestir tres exposicions: una dedicada a Joan Antoni Toledo, fundador de l'Equipo Crónica; una exposició fotogràfica de Jugen Schadeberg; i un recorregut per la pintura de Paco Alberola.

En breu, el detall de la programació es podrà consultar en la web del monestir de la Valldigna.