Cuidado con los subtítulos de los vídeos: pueden ser manipulados y utilizados para desinformar

Es muy común que se añadan subtítulos a los vídeos para facilitar la comprensión de los mismos, bien porque se habla en otro idioma, o porque su sonido no es bueno. Pero no te fíes, en ocasiones se añaden estos subtítulos para manipular y difundir bulos y desinformaciones.

Lo hemos visto recientemente con un vídeo que se ha hecho muy viral en los últimos días. Se trata de unas imágenes del Parlamento de Dinamarca en las que se ve a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, riéndose mientras, supuestamente, menciona de forma irónica la “ejemplaridad de la monarquía española” al hacer referencia a la vacunación de las infantas Cristina y Elena.

Las imágenes se comparten con expresiones como “se ríen a carcajadas del reino de España... no es para menos” o “así nos vemos en Europa”. Pero es un bulo. Los subtítulos que aparecen en la grabación están manipulados y el propio autor del vídeo lo ha afirmado en su perfil de Twitter. El vídeo que se comparte añade en la esquina inferior derecha el usuario del autor, quien, como decimos, ha afirmado en su cuenta de Twitter que “es un montaje” y que los subtítulos los ha puesto él.

Además, esta escena sí ocurrió en el Parlamento danés, pero en 2019 mientras la primera ministra contaba la historia de la compra de cuatro elefantes de circo por parte del Gobierno.

Este vídeo también se ha difundido afirmando que los diputados daneses debaten una propuesta para “reconocer a Cataluña como un país independiente”. Pero también, en esta ocasión, los subtítulos han sido manipulados como hemos explicado en Maldita.es.

También ha circulado por redes sociales un videoclip de una canción sobre la que se afirma que es el "número 1 en la lista de los 40 Principales de Rumanía" y cuyo subtitulado incluye frases como "con lo que robo aquí me hago chalets en mi país", "con vuestras leyes lo lleváis claro" y "vuestras prisiones son hoteles para nosotros". No obstante, se trata de un bulo en base a unos subtítulos manipulados.

Este vídeo es del grupo ruso Steklovata y la canción se titula Novii god (Año nuevo en español). La canción es del año 2002 y los cuatro intérpretes son rusos y no rumanos. El videoclip incluye letras en cirílico y aparece la web del grupo con el dominio .ru, propio de Rusia. Además, el idioma rumano se escribe en alfabeto latino, no cirílico.

En definitiva, la letra de la canción nada tiene que ver con las desinformaciones que circulan, sino que trata sobre el Año Nuevo y, como hemos dicho, el grupo es ruso y no rumano.

Un vídeo de Vladimir Putin, en el que supuestamente acusa a los "líderes del mundo" de querer reducir la población se ha viralizado sin parar. También se ha difundido como si fuese "una advertencia del presidente ruso a los que crearon el coronavirus". Sin embargo, se trata de una traducción falsa: en el discurso no hizo referencia al coronavirus ni se dirigió a los "líderes del mundo".

Las imágenes se grabaron en Moscú el 9 de mayo de 2016. Es decir, hace casi cinco años. En ellas, Putin homenajea a las fuerzas armadas rusas, pero no habla en ningún momento del COVID-19. Esto se puede comprobar en la transcripción del discurso publicada por el Kremlin, donde también está el vídeo completo.

Cada cierto tiempo se viralizan vídeos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en los que arremete supuestamente contra los homosexuales, feministas o los testigos de Jehová. Esos vídeos son reales, pero la traducción al español de las palabras de Putin es totalmente inventada y no hace referencia a lo que realmente está diciendo, como ya os hemos explicado en Maldita.es.

Se difundió la captura de un vídeo de Donald Trump que incluye los siguientes subtítulos en inglés: "Los médicos han dicho que nunca han visto un cuerpo matar al coronavirus como lo ha hecho mi cuerpo. Testaron mi ADN y no era ADN, era USA". Es un bulo: el presidente de los Estados Unidos no hizo esas declaraciones en el vídeo.

La realidad es que en el vídeo, grabado desde el hospital en el que estuvo ingresado por su positivo en COVID-19, Donald Trump no dice eso en ningún momento.

En la grabación, el presidente de los Estados Unidos agradeció el trabajo a los sanitarios del Walter Reed National Military Medical Center que le estaban atendiendo y anunció que se encontraba mejor. También agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores y de otros mandatarios internacionales, pero, como decimos, en ningún momento hace las declaraciones que le atribuyen en la captura.

Es más fácil que nos la cuelen cuando en los vídeos que se difunden se habla en otro idioma que no es el nuestro pero, no siempre es así así. Ocurrió con una imagen del

diputado de Vox, Ignacio Garriga, con unos subtítulos en los que ponía que "ustedes son los racistas con los españoles. En mi partido siempre me han tratado como si fuese una persona normal". De nuevo es un bulo. Los subtítulos no se corresponden con las declaraciones de Garriga ese día. Además, la tipografía no es la misma que la del vídeo emitido por el canal del Congreso.

Por lo tanto, no te fíes si te llega uno de estos vídeos o una imagen con subtítulos, intenta buscar el vídeo original en páginas oficiales en las que se ha podido emitir originalmente. Duda de su veracidad si al pie del vídeo o de la imagen aparece una marca de agua de una cuenta en Twitter o en otras redes sociales, en ocasiones son creados por cuentas parodia. Si aún así tienes dudas, puedes enviárnoslo a nuestro servicio de chatbot de WhatsApp +34 644 229 319 para que lo verifiquemos.