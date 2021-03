La Generalitat Valenciana inicia el procés per a redactar la Llei d'Igualtat

El Govern valencià ha posat en marxa el procés de creació d'una nova Llei d'Igualtat entre homes i dones en la Comunitat Valenciana, que vindrà a substituir la de 2003, i estarà centrada en tres eixos: “Redistribució de la riquesa, del poder i dels usos del temps”.

Segons va avançar ahir la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, la futura norma, que preveu estar aprovada aquesta legislatura, no vol quedar-se en una mera declaració d'intencions, sinó que busca tindre “conseqüències” en la vida real i “sobretot impacte”.

En aquest sentit, es planteja regular que per a accedir a subvencions o a contractació pública, les empreses tinguen un nombre mínim de dones –tendent a la paritat– en els consells d'administració o òrgans directius o que tinguen plans d'igualtat i conciliació. També es podria “afavorir” a aquelles empreses que apliquen jornades laborals reduïdes de 32 hores setmanals o quatre dies a la setmana, que la Conselleria d'Economia Sostenible està promocionant. A més, la futura norma vol fomentar masculinitats igualitàries, la corresponsabilitat i la conciliació.

Així ho va explicar Mónica Oltra en una entrevista en À Punt i posteriorment després de reunir-se per videoconferència amb representants de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, amb l'objectiu d'escoltar les seues propostes entorn de la futura Llei d'Igualtat.

Amb aquesta trobada, comença la fase prèvia d'al·legacions de la futura norma, però ho fa “sense proposta prèvia” perquè, segons va matisar Oltra, no volen “condicionar” les diferents propostes que puguen fer les associacions de dones, els col·lectius feministes, entitats o particulars i que tenen a partir d'ara l'oportunitat de “dir què esperen d'aquesta llei”.

A partir d'ací, s'elaborarà un esborrany i es treballarà sobre ell, però “sense apriorismes i sense dirigir cap a on han d'anar eixes propostes”, va subratllar la titular d'Igualtat. La norma abordarà les “qüestions pendents” en matèria d'igualtat, com la bretxa salarial o “trencar sostres de cristall però mirant els sòls de fang, on moltes dones s'enganxen, o dit d'una altra manera: el que no pot ser és que quan es trenca un sostre de cristall, no pensem en les dones que recullen els cristalls trencats”, va advertir Oltra.

A més, va assenyalar que ha de ser una llei que tinga en compte la pluralitat de cada cas, ja que “no és el mateix ser una dona blanca de posició econòmica acomodada i estudis superiors que ser una dona migrant, racialitzada i sense formació. Els problemes no són els mateixos i el feminisme ha d'abordar tota la pluralitat de la nostra societat”, va reivindicar.