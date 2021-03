La escritora y periodista Emma Zafón ha reivindicado en un hilo la autoría del libro No iba a salir y me lie, que publicó junto al DJ Chimo Bayo y ha criticado a varios presentadores que según hace ver la ignoraron en la presentación del libro en varios programas de televisión y radio, como fueron David Broncano en Buenafuente, Vaquero enEl Hormiguero o Dani Mateo en Yu, todos programas de humor.

"Lo último que sospechaba en 2016 cuando sacamos No iba a salir y me lie es que mi tiempo, mi esfuerzo y lo que viene a ser MI AUTORÍA estaba condenada a ser totalmente invisibilizada por los principales machos alfa de la tele en este país", comenzaba denunciando Zafón en un hilo de Twitter.

El primero al que citaba la periodista, que aparece claramente en la portada del libro, es al humorista Vaquero, que en El Hormiguero solo citaba a Chimo Bayo como autor. "Chimo Bayo ha sacado un libro", decía durante un monólogo en el programa.

También cita a David Broncano, en una intervención que el presentador hizo como invitado y a la vez entrevistador de Chimo Bayo en Late Motiv.

"He sacado un disco y ahora otro y entre medias he sacado un libro gracias a una chica, que me llamó un día con una idea, Emma Zafón, le mando un beso muy grande porque esta novela no habría sido posible sin ella", dice Chimo Bayo sobre el libro.

"Broncano le contesta esta santa gilipollez: 'Habría sido imposible pero tú manejas el word, ¿no?'", se queja Emma Zafón.

"Sí, lo que pasa es que yo soy un poquito más cuento", responde Chimo. "Ella ordena las cosas, ¿no?", pregunta Broncano.

Por último Emma Zafón carga contra Dani Mateo. "Se portó como un pedazo de gilipollas negándose expresamente a que YO PARTICIPARA EN LA ENTREVISTA SOBRE MI PROPIO TRABAJO y, efectivamente, ignora por completo mi autoría".

"Vino una chica, la periodista Emma Zafón, yo no la conocía de nada, pero con una chispa que se hizo un fuego arrasador y que acabó siendo una novela", dice Bayo, antes de que Mateo pase a otra pregunta.

"Gracias a estos señoros pensé que mi aportación al trabajo era irrelevante, circunstancial incluso, y que no merecía estar hablando sobre la historia que yo misma había creado. Llegué a sentirme una impostora y una egocéntrica por reivindicar mi autoría sobre el libro, qué cosas", dice Emma Zafón en el hilo sobre cómo se sintió.

Lo último que sospechaba en 2016 cuando sacamos 'No iba a salir y me lie' es que mi tiempo, mi esfuerzo y lo que viene a ser MI AUTORÍA estaba condenada a ser totalmente invisibilizada por los principales machos alfa de la tele en este país.



— Emma Zafón (@EmmaZafon) March 8, 2021

"De no ser por Chimo, a quien adoro por encima de todas estas mierdas, habría acabado renegando de la novela por sentirla expropiada y ajena", reconocía.

"Así que nada, un saludo y me coméis el co...., falsos aliados de los coj...", terminaba diciendo.