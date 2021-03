Antón, en 'First dates': "El poliamor es una basura, una excusa barata de postmodernidad"

El poliamor se ha convertido en una opción muy destacada entre los comensales que acuden a First dates, pero Antón, un joven de 22 años, no tiene miedo a los haters de ese tipo de relación amorosa simultánea ni de expresar su opinión.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Noelia: "Siempre he preferido tener rolletes, nunca he tenido pareja duradera", le comentó a Carlos Sobera la azafata de tierra.

"No tengo prototipo de chico, lo único que pediría es que fuera moreno", afirmó la joven. Entonces, el presentador se dirigió a Matías Roure, el barman del programa, al que comentó: "Lo siento, quedas eliminado amigo –por su pelo rubio-".

Su cita fue Antón, que destacó en su presentación que "de una chica me atrae el rollo que desprende, que sea graciosa, divertida, atractiva, simpática... lo normal, pero que me ofrezca planes que me gusten".

Al conocerse en la barra, ambos se gustaron: "Me ha entrado por los ojos", admitió la madrileña al ver al gallego antes de pasar a cenar, conocerse un poco más y, de esta manera, encontrar puntos en común para ver si surgía el amor entre ambos.

Antón y Noelia, en 'First dates'. | MEDIASET

Durante la velada, Antón le preguntó a Noelia por sus relaciones pasadas: "No he tenido nada serio con nadie, solo rolletes". Entonces, el joven quiso saber la opinión de la azafata sobre el poliamor.

Mientras que ella comentó que no podría hacerlo porque "hay gente lo suficientemente deconstruida como para hacer eso, pero yo, no". Él afirmó que "me parece una basura, un eufemismo de mierda".

"No creo que sea cuestión de deconstruirte sino de tragarte la mentira. Por muchas palabras que le pongas, que digas que son distintas formas de amar o que es una atracción sexual", señaló el gallego.

Que añadió: "No puedes querer a dos personas de igual forma. No tienes ni tiempo ni atención para las dos. Me parece una excusa barata de postmodernidad". Noelia reconoció que "tenemos la misma mentalidad de lo que buscamos y sentimos".

Antón y Noelia, en 'First dates'. MEDIASET

También coincidieron en el tema político (ambos de izquierdas) y de la opinión que tenían de su generación: "Rehuimos del compromiso", reconocieron los dos antes de decidir si tendrían una segunda cita.

Al final, la madrileña admitió que le gustaría "seguir conociéndole pese a que tiramos hacia mundos distintos", pero Antón, por su parte, no quiso volver a quedar "en sentido amoroso porque no he sentido atracción, pero me has caído muy bien".