'Sálvame' responde a Paula Usero: "No nos ofendéis a nosotros, ofendéis a la audiencia"

El programa de Telecinco Sálvame ha respondido este lunes a la actriz Paula Usero después de sus polémicas declaraciones. La valenciana, nominada en los Goya como mejor actriz revelación por 'La boda de Rosa', cargó duramente contra el programa en una entrevista en el Huffington Post.

La actriz aseguró, al ser preguntada si eliminaría "alguien o algo de la televisión", que "borraría" 'Sálvame' porque le parece "un insulto". "Me parece un insulto a todo el mundo. Y la gente que conforma ese programa. Sí, a todos", expresó la actriz de Atresmedia en la entrevista con Mariola Cubells.

"Es una joven actriz de la que yo nunca opinaría de su trabajo y además creo que trabaja en una serie que compite con nosotros", respondió Carlota Corredera, sorprendida tanto ella como sus compañeros del programa de Mediaset no la conocían y no habían hecho ningún comentario sobre su trabajo. "Yo no la conozco",

respuesta de carlota corredera y belén esteban a paula usero demostrando más clase que ella pic.twitter.com/fHnZ0viMeC — peri (@T5Comento) March 8, 2021

La presentadora gallega defendió que ella "tiene toda la libertad del mundo para que no le guste su programa" y que ella no la borraría a ella "ni a la serie en la que trabaja ni la película por la que fue nominada". "De verdad, yo creo que hay sitios para todos y no hace falta.... con que no veas nuestro programa ya está. No hay nada más democrático que la televisión", prosiguió.

Corredera dice que cuando hacen este tipo de declaraciones no les ofenden a ellos sino a la gente que "elige este programa" para entretenerse. "Yo nunca juzgaría tu trabajo como has juzgado el nuestro, pero oye ahí está. Te deseo mucha suerte".

La colaboradora Belén Esteban también respondió a los ataques de la actriz y las críticas en general diciendo que "hay una cosa que se llama mando a distancia". "No nos ofendéis a nosotros, ofendéis a la audiencia y a la gente que está arriba haciendo este trabajo desde las 8 de la mañana", zanjó.