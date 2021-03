El entrenador y modelo Sam Asghari, quien se dio a conocer hace tres años tras iniciar su relación con la cantante Britney Spears, ha concedido una entrevista a la revista Forbes para hablar de su situación personal y profesional.

El iraní, de 27 años, siempre ha sido muy receloso de su intimidad. Sin embargo, esta vez ha hecho una excepción con la revista estadounidense, con que ha charlado, de hecho, sobre su relación con la artista, de 39 años.

Según ha relatado Asghari, ambos estuvieron a punto de no conocerse, pues, cuando le dijeron que le habían seleccionado para un nuevo videoclip tras su éxito en Work From Home, de Fifth Harmony, él rechazó la oferta "por miedo a encasillarse". No obstante, no se arrepiente de haber cambiado de opinión.

"En aquel momento, mi novia seleccionó personalmente una fotografía mía y dijo que quería contratarme. Un amigo mío me llamó y me dijo que tenía que aceptar el trabajo, que le hiciera caso. Yo no sabía con quién iba a trabajar. Era un secreto, así que aparecí allí gracias a mi amigo", ha confesado.

Ahora, el modelo se ha convertido en el gran apoyo de la cantante en plena batalla judicial contra el padre de esta, Jamie Spears, para desprenderse de su tutela. Y, tal y como cuenta, quiere seguir siendo quien esté a su lado en lo bueno y en lo mano: "Quiero seguir evolucionando en mi relación sentimental".

En este sentido, el joven iraní asegura que le encantaría formar una familia pronto: "No me importaría convertirme en padre... me gustaría ser padre joven".