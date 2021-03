Isabel Pantoja no cede ante la presión

La cantante Isabel Pantoja vuelve a estar en boca de todos después de que la Fiscalía de Málaga haya pedido para ella tres años de prisión y una multa económica. El recurso presentado por la sevillana para defenderse de cuatro delitos, entre los que se encuentran el de insolvencia punible y el de alzamiento de bienes, ha sido desestimado.

Fuentes cercanas a la tonadillera sostienen que, aunque está tranquila porque mantiene que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y que no actuó de mala fe, el miedo a revivir aquella etapa carcelaria ha hecho que tenga que pedir ayuda inmediata. Hace bien al solicitar consejo a quienes pueden sofocar una angustia que parece ya estado vital habitual. Necesita herramientas para aplacar tanto quebranto.

20minutos también ha podido saber que en los últimos días vuelve a tener contacto telefónico y responde a algunas llamadas. Aunque de forma tibia y sin profundizar en esas heridas que siguen supurando, se nota que tiene ganas de que se la escuche. Al menos para que no se la juzgue tan libremente como madre, hija o hermana. Porque a lo ya explicado se unen ahora los rumores sobre ese distanciamiento o pelea con su hermano Agustín, con el que sí me cuentan que hubo discusión, pero no estallido nuclear insalvable.

También desmienten que el representante vaya a concursar en el reality showSupervivientes, aunque todo resultan conjeturas hilvanadas por las mismas personas que negaron repetida y agitadamente que Isabel se tiraría del helicóptero. Mintieron.