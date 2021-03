Los vacunados de EE UU podrán reunirse en interiores sin mascarilla y no tendrán que aislarse si contactan con un positivo

El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades estadounidense (CDC por sus siglas en inglés) ha publicado un esperado y revolucionario documento con directrices para aquellas personas que ya se han vacunado por completo contra la Covid -más del 9% de la población del país, según datos del portal especializado Our World in Data (OWID)-.

El organismo sostiene que "la gente que ha sido vacunada por completo puede empezar a hacer algunas cosas que dejaron de hacer a causa de la pandemia", entre las que se incluyen encuentros sin mascarilla en espacios cerrados con otros vacunados o con personas de un mismo hogar o que no sea necesario aislarse o realizarse un test de coronavirus tras haber estado en contacto con un positivo salvo que se presenten síntomas.

Este alivio a las restricciones no será aplicable, según el CDC, cuando las reuniones sean con personas de más de un hogar o grupo de convivencia y cuando entre ellas se encuentre una persona de riesgo que no haya sido aún totalmente vacunada. También deben evitarse si uno de los presentes en la reunión no está vacunado y convive con una persona de riesgo.

Sin embargo, dado que "aún estamos aprendiendo cómo las vacunas afectarán a la expansión de la Covid", todavía regirán las recomendaciones habituales por la pandemia: llevar mascarilla en público, mantener una distancia de 1,8 metros, evitar aglomeraciones y espacios mal ventilados. También deberán evitarse reuniones grandes, todos los viajes que no sean imprescindibles tanto dentro como fuera de las fronteras.

Finalmente, el CDC recuerda que estas guías no son aplicables en el entorno laboral y que se debe prestar espacial atención a una hipotética aparición de síntomas tras contactar con una persona infectada.

Las nuevas directrices de este organismo solo son aplicables a aquellos que hayan recibido las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o una de Johnson&Johnson y hayan transcurrido dos semanas desde recibir la última dosis. En caso contrario deberán seguirse las pautas como hasta ahora.

Estados Unidos es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población inmunizada con pauta completa del mundo, con un 9,2%, solo superado por Israel (43,8%), según datos de OWID.