Irene Montero elige para el acto del 8-M a Daniela Santiago, la actriz de 'Veneno', en plena polémica por la Ley Trans

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha elegido a la actriz de 'Veneno' Daniela Santiago para el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que ha participado junto con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Un acto en el que los socios del Gobierno de coalición han querido escenificar unidad después de varios días de tensión entre los dos partidos.

La elección de la actriz Daniela Santiago se produce en un momento crítico en el Gobierno. Una de las principales desavenencias del Ejecutivo ha sido por la Ley Transexual, un tema que todavía no se ha resuelto. Los de la formación morada apuestan por la libre autodeterminación del género, mientras que en el Partido Socialista rechazan este extremo. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo -la que más recelos ha mostrado hacia la ley-, e Irene Montero mantienen posturas alejadas al respecto.

El acto que fue organizado por la ministra de Igualdad contó con varias activistas para reivindicar el papel de la mujer el 8-M, entre ellas estaba la actriz de la serie 'Veneno' trans Daniela Santiago.

En su intervención ha leído un extracto de La hermana, la extranjera, de Audre Lorde incorporando al texto "quienes somos trans". "Quienes nos mantenemos firmes fuera del círculo de lo que esta sociedad defiende como mujeres aceptables, quienes nos hemos forjado en el crisol de la diferencia o, lo que es lo mismo, quienes somos pobres, quienes somos lesbianas, quienes somos trans, sabemos que la supervivencia no es una asignatura académica", expresó.

"Cómo explicáis que las mujeres que os limpian las casas y cuidan a vuestros hijos mientras vosotras asistís a congresos feministas sean en su mayoría mujeres pobres y de color? ¿Qué teorías respalda el feminismo racista?", prosiguió.

"Quienes somos pobres, lesbianas, trans, negras, viejas, sabemos que la supervivencia no es una asignatura académica. La supervivencia es aprender a hacer causa común con otras que también están fuera del sistema". (Audre Lorde)



♀️ Daniela Santiago en el acto #EspañaFeminista. pic.twitter.com/4FpQUx00G9 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 8, 2021

Montero admite diferencias con Calvo

La titular de Igualdad admitió abiertamente este lunes sus diferencias con la vicepresidenta. "Los actos institucionales los organizamos los ministerios competentes y vendrá el presidente del Gobierno; con Carmen Calvo puedo tener diferencias políticas, más que con ella, con el PSOE, pero con ella tengo buena relación y así seguirá siendo", ha indicado Montero en una entrevista en TVE.

"Las tensiones no se producen cuando se colabora, sino cuando uno de los socios no quiere cumplir con el acuerdo de gobierno", añadió. A esto, Calvo, respondió que el pacto recoge el compromiso de impulsar una ley trans, pero no el contenido de la misma. Ante las prisas de Montero de aprobarla, la vicepresidenta dice que esto "requerirá tiempo".

Esto coincide con un manifiesto difundido con motivo del Día Internacional de la Mujer por militantes y simpatizantes de Podemos donde muestran su "profunda preocupación" por el borrador de la ley trans y denuncian que no haya sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases, sino que se haya impuesto una posición "única e inamovible": "No entendemos la urgencia de la aprobación de esta ley sin debate".

"Exigimos un debate, público e interno, sobre las implicaciones de las políticas de autodeterminación de género, y que se tengan especialmente en cuenta las advertencias de profesionales de las distintas áreas de estudio y conocimiento implicadas en esta cuestión", señalan en el texto.