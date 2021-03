Asraf Beno estalla contra los que insinúan que Isa Pantoja le mantiene: "Me cansa, siempre buscáis algo malo"

Asraf Beno saltó a la fama en televisión en 2018 cuando participó en GH VIP 6, edición en la que conoció a Isa Pantoja, su actual novia con la que se va a casar este verano. Sin embargo, y tras haber sido modelo anteriormente, aún hay muchos que consideran que, como está con la hija de la tonadillera, es un mantenido.

El ceutí va a estrenar el próximo viernes una nueva canción, Me enamora, después de haberse iniciado en la música en verano de 2019 y tener ya tres singles en el mercado. Ante este anuncio, uno de sus seguidores ha querido atacarle directamente aprovechando un 'Preguntas y respuestas'.

"¿La música te da para vivir o vives de Isa Pantoja?", le preguntó un usuario anónimo. Pero el modelo no se ha quedado callado y ha estallado contra este tipo de comentarios que parece recibir a menudo.

"Mirad, estoy harto de que juzguéis sin saber. He trabajado de camarero desde los 18 hasta los 21", explicó este domingo en un story. "Después entré en GH, luego también soy modelo, hago música, he estado en La casa fuerte, hago publicidad en Instagram...".

'Stories' de Asraf Beno. ASRAF_BENO / INSTAGRAM

"Qué voy a vivir de nadie. De verdad, qué tonterías", concluyó. Pocos minutos después, subió otra historia para ampliar su contestación: "Bueno, se me olvida que he sido colaborador de Ya es mediodía durante dos años, etcétera. Me cansa tanta tontería, siempre queréis buscar algo malo".