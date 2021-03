Alba ('La isla de las tentaciones 3'), sobre su aparición en el videoclip de Diego: "Acepté besarle pero me sentí engañada"

Diego y Lola son una de las parejas que más están dando que hablar en La isla de las tentaciones 3, pero ya antes de comenzar llevaban una mochila a sus espaldas a causa de los celos de ella por un videoclip que él grabó.

Aunque ahora, ambos están llegando a más con otros tentadores, antes del reality parecía que era solo Diego quien hacía tambalearse la relación con su actitud y sus líos. De hecho, una amiga de Lola aseguró que él lleva engañándolo "desde hace mucho tiempo".

Pero el videoclip de la canción Bien fue la gota que colmó el vaso, pues en él, Diego se besaba con dos de las actrices. Curiosamente, una de ellas fue Alba, quien también entró como tentadora en la tercera temporada, haciendo que Lola se llevara las manos a la cabeza. Aun así, la soltera no caló en los participantes y fue expulsada semanas después.

Alba ha acudido este lunes a Mujeres y hombres y viceversa para hablar de su paso por el programa, pero también ha revelado ciertos datos sobre el comentado videoclip: "Diego contactó conmigo por Instagram para preguntarme si estaba interesada en hacer un videoclip".

Curiosamente, los besos la discordia que tanto enfado provocaron en Lola no estaban inicialmente pensados: "En el guion no ponía nada de besos, pero cuando comenzó la grabación, Diego estaba muy cariñoso y con actitud de no tener novia".

"Un cámara nos pidió que nos besásemos para que quedase más real y yo se lo di como actriz que soy", ha añadido la extentadora. "Acepté hacerlo, pero me sentí engañada".