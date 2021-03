Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, le declara su amor a su novio: "He aprendido lo que es amar gracias a ti"

Una semana después de presentar públicamente a su nuevo novio, Miki Mejías, Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, ha asegurado a través de Instagram que ambos apuestan firmemente por su relación.

El nombre de la joven ha pasado de ser uno de los más mencionados en la crónica social por sus irresponsabilidades frente a la Covid-19 a serlo por su estado sentimental. A principios de este mes de marzo anunció que estaba enamorada y, desde entonces, no ha parado de gritarlo a los cuatro vientos.

Después de recibir un aluvión de críticas por saltarse las restricciones contra el coronavirus, la madrileña, de 21 años, decidió irse de vacaciones con su novio, quien protagoniza sus últimas publicaciones en Instagram.

"No te amo por como eres, sino por como me haces ser cuando estoy contigo", reza el texto del último post, en el que ambos posan dándose un beso y donde la joven ha incluido la imagen de un anillo como señal de la solidez de la pareja.

En la anterior publicación, Gutiérrez le dedicó una emotiva carta que incluye declaraciones como "lo eres todo mi vida, y lo más importante no te cambiaria por nada de este jodido mundo", "tú y yo siempre" o "creía que me había enamorado antes, pero he aprendido lo que es amar cuando estoy a tu lado".

La pareja se conoció hace cuatro años porque el joven era la pareja de una examiga de Gutiérrez. "Me lo presentó y al final he acabado con él", relató en sus stories al comienzo de sus vacaciones.