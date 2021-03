Un usuario despistado confunde a Frank Cuesta con Frank Blanco y ambos acaban riéndose del tema

Un Frank es un Frank o al menos, eso debió pensar el usuario que por error, felicitó por su programa al presentador Frank Blanco... solo que el programa en cuestión no era su programa, si no de Frank Cuesta.

"Felicidades por el programa de Wild Frank, ten más cuidado que no llegas a los 60", decía el usuario en cuestión en un mensaje directo enviado a Fran Blanco, que no quiso llevarse el mérito de un programa que no es suyo, por lo que tuiteó una imagen con el error.

"Mensaje recibido en mi cuenta de Instagram... me ha alegrado el domingo. Frank Cuesta, ¿cómo lo ves?", escribía, citando a su tocayo Frank.

Y como Frank Cuesta, que sí es el protagonista temerario de Wild Frank, goza de buen humor, al menos la mayor parte del tiempo, entró al trapo.

"Cuidate Frank... que yo estoy intentando llegar a los 50 de momento", respondía Cuesta.

Mensaje recibido en mi cuenta de Instagram.... me ha alegrado el domingo🤣🤣🤣🤣 @Frank_Cuesta cómo lo ves? pic.twitter.com/xoMFN36i0O — Frank Blanco (@Frank_Blanco) March 7, 2021 Cuidate Frank...que yo estoy intentando llegar a los 50 de momento hahahahahahahahahahahah — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 7, 2021

Frank Blanco presenta actualmente La noche de RNE, en la cadena pública de radio y recientemente presentó un no poco arriesgado Typical Spanish en La 1.

Por su parte, Frank Cuesta es el protagonista de Wild Frank, un espacio de divulgación sobre la fauna que le ha llevado por medio mundo.