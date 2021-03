El juez de la caja b del PP rechaza el careo entre Rajoy y Bárcenas y este insiste en que le entregó sobresueldos

No habrá careo entre el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el caso en el que se juzga la caja b de la formación conservadora. Así lo ha decidido el juez este lunes en la tercera sesión de la causa, en la que Bárcenas ha declarado por primera vez y ha apuntado con nombres y apellidos. Ha asegurado que él mismo entregó sobresueldos a altos cargos de la formación, que le ofrecieron medio millón de euros por modificar sus papeles y ha datado en 2010 el fin de la caja irregular.

El magistrado ha señalado que el careo es una "diligencia excepcional del juicio de instrucción", fase que quedó atrás ya que lo que se inició hace un mes fue la vista oral. Sin embargo, sí ha aceptado el juez llamar como testigos a periodistas como Ernesto Ekaizer o Eduardo Inda. Ambos fueron propuestos por la defensa de Bárcenas, ya que supuestamente fueron conocedores de la existencia de una cinta en la que el extesorero del PP ya fallecido, ÁlvaroLapuerta, reconocía haber entregado sobres con dinero negro al expresidente del Gobierno, MarianoRajoy.

Y es que el mandatario, retirado de la política después de que la moción de censura de Pedro Sánchez saliese adelante, es uno de los principales objetivos de Bárcenas. Lejos quedó aquel sms en el que Rajoy le pedía "ser fuerte" cuando se publicaron los papeles de Bárcenas. O, como él los ha llamado en varias ocasiones durante la vista oral, "los papeles del PP". Sin aportar ninguna prueba nueva, el extesorero ha contado cómo funcionaba esa caja b que existía y que estaba en su despacho, pues era él el encargado de meter el dinero en sobres.

Además, ha apuntado a otro hombre como ideario de la sistematización de la recepción de altos cargos del partido de dinero negro: Francisco Álvarez Cascos, ex vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Fomento. El extesorero ha narrado cómo, cuando el PP accede al Gobierno tras ganar las elecciones de 1996, comienzan a entregarse sobresueldos a personas con cargos orgánicos. Entre ellos, Rajoy, Cospedal, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato. “Al llegar al Gobierno, se incorporan al Ejecutivo y por la ley de incompatibilidades suponía una merma económica muy importante. Por ello, la propuesta que recibe el tesorero es que no perciban menos dinero”, ha narrado.

En este sentido, no ha sido los únicos detalles que ha dado Bárcenas de la caja b. Según ha contado, el PP le ofreció medio millón de euros para que los modificase una vez salieron publicados en el diario El País, en 2013. El extesorero ha asegurado que el abogado del PP, Javier Iglesias, le ofreció otorgarle esos 500.000 euros, que serían “aportados por empresarios”. “Me plantearon la preocupación del partido con esos documentos y me plantearon que variase conceptos y cantidades, de cara a hacerlos públicos y crear la duda en cuanto a cuáles eran los buenos y los malos”, ha señalado. En cambio, Bárcenas ha dicho que pidió 975.000 euros “en a, no en b”, porque era lo que “le correspondía”.

También ha hablado Bárcenas de Lapuerta, a quien le da plenos poderes. Ha explicado que “ambos” sabían que lo que hacían era irregular, “pero el responsable era Lapuerta” y Bárcenas, dice, “cumplía sus indicaciones”. También en el marco de las obras de Génova, que es lo que se juzga.

El extesorero ha reconocido los pagos hechos a Gonzalo Urquijo, arquitecto responsable de la reforma. Ha contado que se le planteó cobrar en b y que, tras meditarlo, aceptó. “Recuerdo que dijo que era la primera vez que le pagaban un sueldo íntegro y en efectivo antes de hacer los trabajos”, ha asegurado. Asimismo, también ha contado cómo hicieron para esa reforma dos contratos: uno "de verdad y otro de mentira". Y es que, como ha recordado el fiscal, hay diferencias entre el presupuesto inicial, de más de un millón y medio de euros, y el de ejecución, cuya cantidad era de 586.000 euros. “Probablemente dijimos a Páez”, también acusado, “lo que tenía que facturar”, se ha justificado Bárcenas. “Teníamos que adecuar el presupuesto que no era real a la facturación que tampoco era real”, ha añadido.

Sobre cómo llegaron a Unifica, empresa imputada, el extesorero ha recordado que fue su propuesta la que más les gustó en el concurso de ideas. Asimismo, Bárcenas ha dicho que no conoce si la cúpula del partido de entonces sabía que se iba a pagar en b. “Yo no lo consulté con mi superior porque mi superior era Lapuerta, desconozco si él dio conocimiento a la cúpula”, ha añadido.

Otra de las patas de la declaración de Bárcenas ha sido que ha puesto fecha de fin a la caja b del PP: el 2010. En 2009, ha narrado, comienza a juzgarse Gürtel y “no se acerca un solo empresario”. “Se decide liquidar el saldo que hay y entregárselo al presidente del partido”, que en ese momento era Mariano Rajoy.