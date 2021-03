Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido por el 'Pequeño Nicolás', ha sido brutalmente agredido por varios jóvenes cuando salía de un restaurante en Madrid. Un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid confirma que tres personas han sido detenidas tras el incidente.

Ha sido él mismo quien ha querido contar el suceso para las cámaras de Ya es mediodía, programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco.

"Salía a las 23.40 de cenar en un restaurante en Madrid. Me vino un chico y me pidió que me hiciera fotos con él. Si me lo piden de manera agresiva… Así que le dije que no me hacía la foto porque me cogió el cuello en plan colegueo, pero no me gusta porque no lo conozco. Me dijo que me hiciera la foto de una manera agresiva", asegura el joven, de 27 años.

"Fui a coger un taxi con dos amigos y, por detrás, me pegaron"

Entonces, relata, "fui a coger un taxi con dos amigos y, por detrás, me pegaron. Aparecieron un montón de personas. Llamé al 112, no quise decir mucho más de lo que estaba pasando. Empezaron a pegarme, era un grupo de 8 o 9 personas. Gravé parte de las agresiones para yo poder identificarles, no tenía nada de ellos. Gracias a Dios pasó una patrulla de la Policía Nacional y se portaron de manera exquisita, me ayudaron mucho hasta que llegó el Samur", indica.

"Estoy en 'shock' todavía, no lo entiendo"

Francisco Nicolás, además, ha dado el parte de las lesiones que le ha causado este incidente, así como las secuelas psicológicas. "Tengo la nariz fracturada. Estoy triste y mal, porque no entiendo que por un motivo así, pasen estas cosas. Estoy en shock todavía, no lo entiendo", dice abatido e indignado.