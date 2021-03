Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín están más cerca de perder su inmunidad como eurodiputados. El pleno del Parlamento Europeo vota este lunes sobre el suplicatorio del expresidente de la Generalitat -y también de los exconsejeros-, después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara se posicionase a favor de que perdiera esa inmunidad. En el pleno, con todo, hay muchas posibilidades de que salga adelante, aunque la votación final no se conocerá hasta este martes. Solo se necesita mayoría simple.

Las normas de la institución prevén una votación a mano alzada para los casos de inmunidades, pero el contexto de la pandemia por coronavirus que obliga a celebrar las sesiones por vía telemática impiden cumplir este procedimiento, por lo que el pronunciamiento es mediante voto secreto.

Tanto los populares como los liberales han anunciado su voto a favor de levantar la inmunidad, y está previsto que los socialdemócratas hagan lo propio. Si las tres familias votan en bloque el resultado sería ya favorable al levantamiento. Desde Ciudadanos ya dan por hecho que el suplicatorio saldrá adelante, igual que Vox, que ha pedido que, tras esa decisión, se reactive la euroorden cursada tras su fuga por el juez Pablo Llanera para su entrega a España.

Y es que, de hecho, que Puigdemont pierda la inmunidad no tiene repercusiones políticas: podrá seguir ejerciendo su labor de eurodiputado, pero se vuelva a la casilla de salida. El debate pasará a centrarse, de nuevo, en un diálogo entre la justicia española y la belga por su extradición. Los precedentes no son favorables a que esto se produzca, pues el pasado mes de enero un tribunal belga volvió a rechazar la extradición del exconseller Lluís Puig.

Desde Podemos, por contra, anunciaron su voto en contra. "En Cataluña existe un conflicto político que requiere de política, no de judicialización", sostuvo el eurodiputado morado Miguel Urban. Desde el PNV, la eurodiputada Izaskun Bilbao explicó que se posiciona en contra porque cree que hay "falta de garantías" sobre un "juicio justo" en España. "Me voy a oponer por una cuestión de principio que es que en Cataluña hay un problema político que debe resolverse con diálogo y democracia, las soluciones penales no lo van a resolver".

Si el voto del pleno confirma la posición inicial redactada por el ponente, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, quedará suspendida la inmunidad de Puigdemont y podrá reactivarse el caso en el tribunal belga. De la misma manera se reactivarían los procesos que afectan a Comín y Ponsatí, el primero en Bélgica y el segundo en Reino Unido, ya que en ambos casos los tribunales que examinan sus extradiciones optaron por esperar a la posición de la Eurocámara.

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.