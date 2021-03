El 34% de las mujeres del sector tech cree que los hombres progresan más rápido que ellas en su organización

El tecnológico es uno de los sectores que más proyección de futuro laboral tiene actualmente, de hecho, la Unión Europea señala que dentro de tan solo dos años el 45% de los empleos estarán relacionados con el entorno digital.

Sin embargo, las cifras no mienten y este continúa siendo un sector con mayoría masculina en el que las mujeres siguen luchando por hacerse presentes. No obstante, un estudio realizado por Arlington Research y Kaspersky deja ver algo de esperanza: el 39% de las encuestadas está de acuerdo en que el número de mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito de las TI en su organización ha aumentado en los últimos dos años.

Claro que el panorama no es del todo positivo y aún queda mucho por hacer: solo el 5% de las profesionales españolas del sector trabajan en un equipo con mayoría femenina, frente al 55% que trabajan en un equipo con mayoría masculina.

El informe ha analizado cómo ha evolucionado la presencia femenina en el sector de la tecnología en los últimos años y cuáles son las oportunidades de progreso y los frenos para conseguir la igualdad de género en este terreno laboral en el futuro.

El estudio muestra varios signos alentadores: muchas de las españolas encuestadas han visto un cambio de mentalidad o de actitud entre sus empleadores, e incluso han sido testigos de un progreso tangible en lo que respecta a la entrada de más mujeres en el sector de las TI. Concretamente, el 47% de las mujeres que han participado está de acuerdo en que la igualdad de género ha mejorado en su organización en los últimos dos años.

Mejorando... pero todavía queda camino

A pesar de que se puede ver cierta luz al final del camino, el 34% de las mujeres encuestadas sigue creyendo que los hombres progresan más rápido que ellas en su organización.

Con esa opinión coincide María Cristina Pérez, PMO -jefa de proyectos- en la consultora tecnológica Hiberus: “En la mayoría de los puestos que he estado, a nivel de ingeniería, muchas veces he sido la única mujer”, algo que le llama la atención porque cuando estudió Ingeniería de Telecomunicaciones la presencia femenina era del 50%.

“Yo esperaba que al salir al mundo laboral la situación iba a ser más equitativa, pero no es así. Tampoco me he encontrado en puestos importantes o de toma de decisiones a mujeres prácticamente nunca”, lamenta. “Les cuesta vernos en ese tipo de puestos”, añade.

María Cristina afirma que tanto ella como otras de sus colegas ingenieras con las que habla sobre este tema tienen “el sentimiento” de que tienen que “luchar mucho más que los hombres para encontrar un sitio”. “En muchas ocasiones estamos sobrecualificadas”, destaca.

Ella decidió dedicarse al mundo tecnológico porque tuvo el ejemplo de su hermana y, sobre todo, su apoyo: “Nos llevamos muchos años y desde que era pequeña me regalaba juegos científicos y me alentaba para que fuera hacia una educación STEM”, explica María Cristina. Sin embargo, cree que todavía se proyecta una masculinización de este tipo de estudios y que los adultos tenemos que trabajar porque las niñas sientan que ese puede ser su mundo tanto como cualquier otro.

¿Todavía tenemos que hablar de esto?

Beatriz Blasco, ingeniera informática desde hace más de 20 años, opina que hace muchos años que se ha demostrado que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres en el sector tecnológico, incluso considera que “ese debate ha quedado ya un poco viejo”.

En su entorno laboral, de hecho, la mayoría de las personas responsables son mujeres: “Excepto un puesto, por debajo de Dirección General todos los cargos de responsables de área están ocupados por mujeres en Hiberus Digital”, detalla.

No es que haya sido siempre así, según cuenta la ingeniera en clase estaban “94 hombres y 6 mujeres”. Pero ahora para Beatriz “está más que demostrado” que las mujeres pueden hacer lo que quieran y pueden llegar a los puestos a los que quieran llegar. “Si aportas un valor, lo aportas independientemente de tu género”, concluye.

En cuanto a las futuras generaciones, Beatriz cree que se ha producido ese necesario cambio: “Mi hija puede estar un día disfrazada de princesa y al siguiente jugando a videojuegos con su hermano, y al revés”. “Somos nosotros los que inculcamos estereotipos, si logramos no hacerlo con nuestros hijos ellos no los perpetrarán cuando sean mayores”.

Necesidad de modelos de referencia

El 24% de las españolas encuestadas para el estudio de Kaspersky afirma que la falta de mujeres en la industria tecnológica les hace recelar de entrar en el sector y hasta un 37% cree que el hecho de que se conozcan las repercusiones positivas que las TI o las competencias técnicas pueden tener en la sociedad es la medida más importante para animar a las mujeres a entrar en este terreno laboral.

“Es cosa de todos que cambie la percepción del papel de la mujer en la tecnología, que se visibilice más nuestra presencia”, dice Bouchra Moreno. Bouchra entró en el sector animada por su propia familia: “Desde pequeña me llamaba la atención ver a mi tío trabajando, que era informático, y empecé estudiando Matemáticas. Después me especialicé en Informática también”, cuenta.

Actualmente lleva más de tres años trabajando en Hiberus, donde entró como desarrolladora de plataformas y aplicaciones web junior y ha ido evolucionando y ahora forma parte de los equipos de gestión y análisis de esta área.

“He tenido la suerte de haber estado en compañías en las que se me ha valorado igual que a mis compañeros hombres, especialmente dentro de mi actual empresa nunca he visto una diferencia de género: hay jefas y jefes de departamento. Pero sí es cierto que existe un porcentaje diferente en el sector, ya desde el momento académico hay más chicos que chicas -en mi Universidad en Marruecos éramos 6 entre 200 alumnos-”, cuenta.

El teletrabajo podría ayudar a largo plazo

Gran parte de las encuestadas por Arlington Research y Kaspersky afirman que, desde el confinamiento, el paso hacia el trabajo desde casa les ha ayudado a sentirse más autónomas en sus funciones, mejorando tanto su confianza como sus perspectivas profesionales.

Asimismo, creen que el trabajo a distancia puede desempeñar un papel importante, ya que muchas encuestadas afirman que un buen equilibrio entre el trabajo y la vida privada es clave para fomentar más carreras relacionadas con la tecnología para las mujeres en el futuro.

A pesar de esto, el 41% de las mujeres cree que los efectos de la crisis sanitaria han retrasado su progresión profesional. Aunque los efectos económicos de la pandemia han afectado a ambos sexos, hay estadísticas adicionales que muestran que las mujeres están siendo desproporcionadamente perjudicadas por la vida doméstica en la que se desenvuelven ahora.

También un 41% de las encuestadas ha encontrado estresante compaginar el trabajo y la familia desde marzo de 2020. En el caso de parejas con hijos, casi la mitad (49%) de las madres que trabajan en el sector tecnológico coinciden en que se han encargado de la mayor parte de la educación en casa o han ayudado a sus hijos con los deberes más que su pareja (42%).

En cuanto a la limpieza, el 47% de las mujeres reconoce haber hecho la mayor parte de la limpieza en casa desde marzo de 2020, frente al 34% de los hombres.

Con todo esto, el 30% afirma que los cambios en su carrera se han visto frenados desde marzo de 2020 debido a presiones familiares o domésticas.

