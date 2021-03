Janice Dickinson, contra las hermanas Hadid y Jenner: "No son supermodelos"

Puede sonar a que rabieta de una generación superior que no entiende los cambios en la industria o a voz de la experiencia criticando por qué no se puede llamar a lo actual con nombres de antaño, pero lo que es seguro es que para Janice Dickinson lo que hacen Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kylie Jennerno es lo mismo que lo que hacía ella encima de las pasarelas.

La modelo de 66 años ha arremetido contra las carreras de las celebrities en una entrevista que ha hecho en el podcast de David Yontef Behind the Velvet Rope, en el que explica que lo que se ve hoy en día poco o nada tiene que ver con el verdadero trabajo que se hacía en décadas pasadas.

"Las modelos de los años 70 y 80 no se pueden comparar con las modelos de hoy en día", le contestó tajante la también estrella de los realities norteamericanos al periodista cuando este le preguntó si consideraba "buenas" en el modelaje a las hermanas Hadid y a las Jenner.

Para ella, las cuatro jóvenes (Kylie tiene 23 años y Bella tiene 24, por los 25 de Gigi y Kendall) son "modelos de Instagram" únicamente. "Las Kylie Jenner, las Gigi Hadid y las Bella Hadid son mujeres muy guapas pero no son supermodelos. Lo siento. No puedo estar de acuerdo", afirmó Dickinson.

"Las ves en la publicidad y Vogue las utiliza porque tienen millones y millones y millones de seguidores. Ya sabes, Vogue tiene una suscripción de 800.000 personas y Kylie Jenner tiene, como cuánto, ¿25 millones de personas siguiéndola [en las redes]? Algo así", añadió la neoyorquina, que se quedó corta: solo Kylie Jenner tiene casi 220 millones de followers.

A pesar de que el conductor del programa quiso saber si Dickinson opinaba que las hermanas pequeñas de las Kardashian o Gigi Hadid o Bella Hadid (quien recientemente hablaba sobre la realidad de tener una enfermedad crónica) habían comprado su entrada en el mundo de la moda, Dickinson prefirió reiterarse y responder que cree que "jamás" la actual generación de modelos ha estado "al nivel de las chicas de los años 70, 80 y 90" (al que ella perteneció).

"¡Éramos fabulosas!", zanjó la veterana modelo, que sí que acusó a Vogue de "comprar" a las chicas jóvenes para aumentar su número de ventas, unas críticas que se asimilan a las que hizo en 2016 a Entertainment Tonight la modelo y actriz Rebecca Romijn.

Quien interpretase a Mística en la primera saga de las cintas de X-Men dijo entonces que "la gente legítima del mundo de la moda" no podía soportar cómo las modelos de hoy en día eran más famosas por lo que hacían en sus redes sociales que sobre una pasarela.

"No son verdaderas supermodelos. Y la cosa es que yo siempre he visto a la revista Vogue como una guía, no para que fuera otro follower. Confío en Vogue para marcar el camino, no para seguir lo que todos los demás están siguiendo. Así que estoy decepcionada con que las revistas de moda hayan apoyado por esta tendencia de las estrellas de las redes sociales para establecer nuestros estándares de estilo. Pero cambiará; la moda siempre lo hace", argumentó entonces.