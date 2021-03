La valoración más 'viral' en la fiesta de Madrid: "Igual no es para tanto, no digo que no sea... tengo familiares muertos"

La pandemia del coronavirus ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la fiesta para los más jóvenes debido a que las restricciones en la región son menores que en el resto de España pese a que la incidencia es más alta que en otras zonas.

Este fin de semana se han visto de nuevo aglomeraciones en terrazas, interiores de locales y calles, incluso pasada la hora del toque de queda (23.00 horas en Madrid). Entre las personas que se resisten a renunciar a las fiestas se encuentran muchos jóvenes franceses, que vienen a Madrid esquivando las restricciones (más estrictas) contra la covid en Francia. "Muy bien, aprovechamos como podemos", dice uno de los turistas a los micrófonos de la Agencia Atlas. "Es una suerte poder salir", agrega otro joven.

“Igual no es para tanto, que no digo que no sea. Es un poco que te explota la cabeza” 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/kyjHH4deL1 — Jose M. Romero (@JoseMRomero) March 7, 2021

Los jóvenes españoles tampoco están más concienciados. "Si lo tenemos que pillar, lo vamos a pillar igual. En un año y pico no lo he pillado saliendo, fiestas en casa... Igual no es para tanto, que no digo que no sea porque de hecho yo tengo familiares que han muerto de esto. Es un poco que te explota la cabeza", dice una joven en un vídeo difundido por redes sociales.

Esta mayor actividad nocturna está provocando muchas intervenciones policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Local, sobre todo los fines de semana. Solo este fin de semana, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido 414 fiestas ilegales por incumplimientos de la normativa frente al coronavirus (114 el viernes, 153 el sábado y 147 el domingo). Por otra parte, agentes de la Policía Nacional intervinieron durante la noche del sábado al domingo en la capital de España cinco fiestas ilegales en las que se estaban incumpliendo las normas fijadas por el estado de alarma y las medidas higiénico sanitarias establecidas.