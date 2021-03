Toñi Moreno comparte una tierna y familiar fotografía junto a su madre y su hija por el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Toñi Moreno ha querido compartir una imagen en la que aparecen ella, su madre y su hija; una fotografía de tres generaciones de mujeres luchadoras acompañada de una reflexión de lo más certera.

La instantánea se corresponde con el día en que la madre de la presentadora conoció a Lola: "Acababa de nacer mi hija y mi madre llegó al hospital para conocer a su nieta", explica Moreno antes de dedicar un precioso mensaje a las mujeres de su vida.

"Me gustaría que Lola supiera todo lo que hizo su abuela por la lucha de los derechos de la mujer sin darse apenas cuenta", escribe Toñi en el post de Instagram. Así, la catalana reivindica el papel de la mujer en un día tan señalado y, con el ejemplo de su madre, muestra algunos de los hechos que las mujeres de esa generación tuvieron que vivir.

"Mi madre compaginó tres trabajos para darnos de comer, nunca se quejó, no pudo estudiar aunque le hubiese gustado porque empezó a trabajar a los ocho años y hoy está baldada de dolores", continúa Toñi. "Me gustaría que mi hija Lola supera que su madre lo tuvo un poco mejor, solo un poco, pero aún así no tuvo nada fácil tenerla si quería seguir trabajando. Sin ayudas y con una conciliación nada realista".

"Ojalá mi hija pueda ser madre -si quiere-, antes que yo porque tenga ayudas y que sienta que es respectada en el trabajo. Ojalá sienta que es igual que un hombre en derechos y que no tiene que demostrar el doble", reflexiona Toñi acerca de una igualdad por la que las mujeres deben continuar luchando.