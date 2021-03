¿Piel normal pero apagada? Esta es la crema facial de cuatro euros con la que recuperar la luz y jugosidad del rostro

Cuidar de nuestro rostro va más allá de mimarlo con una rutina diaria en la que le ofrezcamos todos los tratamientos necesarios para mantenerse iluminado y joven. Claro está que no puede faltar una limpieza tras cada jornada con un cepillo eléctrico de silicona que nos ayude a eliminar cualquier suciedad que obstruya los poros. Tampoco podemos renunciar a aplicarnos mascarillas faciales destinadas a corregir ciertas imperfecciones. Pero sean cuales sean los mimos que le ofrezcamos a nuestro rostro, es muy importante escoger aquellos que benefician a nuestra cara y que se adaptan a nuestro tipo de piel, puesto que no necesitan los mismos cosméticos ni las mismas herramientas aquellas pieles sensibles, normales o grasas.

Por ello, a la hora de elegir cremas, cosméticos y tratamientos debemos conocer nuestra piel para intentar apostar por aquellos que más le convienen. De hecho, de esta elección depende gran parte de la efectividad, puesto que, por ejemplo, para una piel grasa, que necesita de productos que ayudan a disminuir el nivel de aceite presente, no es recomendable un cosmético destinado a las pieles sensibles, con un mayor grado de untuosidad. Eso sí, una vez que encuentres al adecuado que conquiste tu piel, no podrás decantarte por otro. Además, no tiene porqué suponer una gran inversión para nuestro bolsillo, si encontramos ofertas como la que Garnier tiene en Amazon.

En el catálogo del gigante del comercio online, podemos conseguir la crema hidrante y refrescante de la gama botánica de Garnier con un 56% de descuento, para que pueda ser tuya por menos de cuatro euros. Su formulación y sus activos están especialmente recomendados para pieles normales.

Esta crema está formulada con un 96% de ingredientes naturales. Amazon

Pensada para pieles normales, la primera crema hidratante de la nueva línea Botánico de Garnier, aprovecha las propiedades de la savia de aloe y otro 96% de ingredientes naturales y antioxidantes para recargar la piel de agua y aportarle la jugosidad y luminosidad perdida. ¿Lo mejor? Es útil tanto cosmético de día como de noche, cuidando de nuestro cutis las 24 horas de la jornada.

Y para otros tipos de pieles...

Aunque la destacada sobre estas líneas es la perfecta para aquellas pieles normales que quieren recuperar el brillo natural de la tez al tiempo que le aportar ese extra de hidratación para aportar jugosidad, no todos los usuarios pueden servirse de sus propiedades para lograr el deseado efecto buena cara. Pero, por ello, desde Garnier ponen a nuestra disposición otros dos modelos, formulados con diferentes ingredientes, con los que esperan que todos puedan dar con el cosmético perfecto para lucir un cutis bonito y rebosante de salud. Por un lado, las pieles sensibles encuentran en el agua de rosas a su gran aliado: su solución al 96% natural, reduce la tirantez, hidrata la piel y calma; por otro, las mixtas y grasas necesitan la acción del té verde para reequilibrar la piel y matificarla, reduciendo los brillos. ¿Tienes claro cuál es la que necesitas en tu rutina de belleza?

