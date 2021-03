Anabel, hija de Gil Silgado, ataca a María Jesús Ruiz: "Es capaz de todo: una mujer como ella no debería tener visibilidad"

El hacha de guerra ha sido desenterrada y ni María Jesús Ruis ni Anabel Gil, la hija de José María Gil Silgado, parece que tengan intención de volver a enterrarla: la primera porque ha presentado una demanda (por "graves y perjuicios morales y profesionales") que hará que se vean las caras dentro de no mucho en los juzgados; la segunda, por sus palabras para acabar la semana en Domingo Deluxe.

Anabel acudió al espacio de Telecinco dispuesta a arremeter sin ningún pudor contra la que fuera pareja de su padre, del que ha revelado que está por supuesto del lado de Anabel en el juicio, ayudándola "a recopilar los documentos" así como está más que dispuesto a testificar.

La hija del empresario no se dejó nada en el tintero y una vez comenzó a pronunciar su opinión sobre la ganadora de Miss España 2004 ya no cesó de demoler cualquier opinión que el público tuviese sobre la jienense: "Me parece una persona muy vacía. Lo poco que tiene dentro es muy feo. No la quiero a mi alrededor".

Anabel ha seguido arremetiendo contra ella con palabras tajantes, y sabiendo que era el día antes del 8M, no ha dudado en hacer saber su opinión sobre María Jesús Ruiz: "Este tipo de mujer no nos hace bien a ninguna mujer. Esa es mi opinión. Una mujer como ella no tendría que tener visibilidad".

Y es que para Anabel, la modelo es, de alguna forma, una aprovechada, porque incluso teniendo una hija en común, Alba, entiende ella que Mª Jesús le abandonó cuando dejó de tener dinero. "[Mi padre] Apostó mucho por esa persona. Lo ha perdido todo y la ha perdido a ella. Yo dije mil veces que cuando se quedase sin un pavo le dejaba".

Lo que más rabia le da a Anabel es que su padre, con quien más ha derrochado el dinero, "ha sido con María Jesús Ruiz", hasta el punto de conseguir el enfado de sus otros hijos cuando, pasando graves apuros económicos, el empresario le regaló a la modelo un coche de lujo. "Cuando yo vine la primera vez a este plató era porque tenía que pagar los estudios de mi hermano", ha confesado Anabel.

Es por ello que le cuesta explicarse cómo su padre "otra vez se volvió loquísimo" cuando la modelo y colaboradora volvió a su lado después de sus bretes, aunque es cierto que ahora se está reconciliando con su progenitor: "Todos hemos sigo testigos de esto de María Jesús durante estos años". Eso sí, advierte sobre lo que puede ocurrir con su hermana pequeña, Alba, si sigue viviendo con María Jesús y no con su padre. "Como se críe en la misma cuna de la mamá ya veremos el resultado", ha pronosticado.

Además, ha criticado el protagonismo que necesita constantemente la ganadora de la primera edición de Gran Hermano Dúo. "Ella es capaz de cualquier cosa por salir en la televisión. Le da igual. Todo por el show", ha explicado, dando a entender que es notoriedad lo que pretende con sus novios("Busca que le hagan la vida fácil, pero en ese tipo de relaciones también tienes que pagar un precio") así como que lo de su novio Curro fue un montaje "Ella sabía que tenía pareja. Lo sabía todo el mundo".