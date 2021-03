Comienza la cuenta atrás para la celebración del Festival de Eurovisión y, para ir abriendo boca, RTVE ha presentado el videoclip de Voy a quedarme, el tema con el que Blas Cantó representará a España en la fiesta de la canción.

La emotiva balada, compuesta por el murciano junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond, es un homenaje que el artista hace a su abuela y que cuenta con un videoclip dirigido por Alicia del Viso, quien se ha encargado anteriormente de los vídeos de otras artistas como Natalia Lacunza o Lola Índigo.

"No sé de qué están hechas las almas, pero la tuya y la mía son una sola". Esta es la frase de Emily Jane Brontë con la que comienza el vídeo de voy a quedarme para, posteriormente, mostrar al cantante en un viaje íntimo a través de sus recuerdos. "He querido contar mi historia", explica el ex de Auryn.

Así, Cantó regresa a su infancia, donde su abuela jugó un papel fundamental y que falleció hace pocos meses a causa de la pandemia de la Covid-19, narrando, finalmente, el vacío que se siente ante la ausencia de alguien.

Mostrando todos sus registros vocales, el espectador puede sentir la "amor y dolor al mismo tiempo". Cada uno de los planos que componen el vídeo de la canción evocan a esa persona que perdimos y que, de una u otra manera, sigue estando presente. "Creo que hay muchas cosas que van sucediendo en el videoclip que me gustaría que sucedieran, pero quedaron atrás y solamente están en mis recuerdos", explica Blas, refiriéndose al reencuentro con su 'abuela' que termina en un abrazo y, de nuevo, la marcha de la mujer.

"Es un canto de amor universal e incondicional. Tener la oportunidad de abrazarnos en este momento en el que no podemos hacerlo o que las despedidas están siendo tan frías. Es importante mostrar al mundo el amor y saber que pronto podremos volver a abrazarnos", apunta el representante español.

El público eligió, el pasado 20 de febrero durante el programa Destino Eurovisión, que Voy a quedarme sería el tema que el murciano defendería en la 65ª edición de Eurovisión.