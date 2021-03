Un cantante acusa a Lydia Lozano de haberle "destrozado la vida" al dejarle "tirado" hace 20 años

Ricardo Bustos, un cantante que llegó a Madrid hace 20 años para triunfar en el mundo de la música, ha contado su experiencia en el mundo del espectáculo y ha puesto el foco en Lydia Lozano, con la que, según su relato, previamente había contactado, ofreciéndose ella a organizarle una presentación de su disco en la capital.

Sin embargo, según denunció Bustos en Socialité, todo se truncó, ya que, cuando llegó a Madrid, todo lo que le había ofrecido la periodista no se ajustaba con la realidad.

Así, alegó que aquella presentación no fue lo que esperaba. "Me dijo que llevaría algunos famosos y que asistiría ella también. Yo corrí con los gastos de las copias del disco. Poco antes del estreno había que pagar a ciertas personas. No accedí a eso y me vi solo. No se presentó nadie de la parte de Lydia", explicó él.

Por eso, acusó a la canaria de haber querido sacar tajada y consideró que Lydia le ha "destrozado la vida" porque le dejó "tirado", por lo que, cree "su destino hubiera sido otro", ya que, después de todo aquello, el artista abandonó su carrera como cantante y se hizo maestro.

Unas acusaciones que ella mismo hizo frente, entrando en directo en el programa de María Patiño. "Yo no he escuchado ni el disco y no soy productora musical, ni entiendo de ello, y además canto fatal", admitió la periodista, que pidió perdón a Bustos por no presentarse al evento, aunque también dijo que ni se acordaba de que se hubiese realizado.

"Me encontraba fatal por haber destrozado la vida a un señor. Ricardo, siento mucho que no hayas logrado tu sueño", dijo la colaboradora de Sálvametras haber cruzado unas palabras con él.