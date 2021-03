Verónica Romero recuerda a Álex Casademunt: "Era la primera persona que estaba ahí cuando se le necesitaba"

Están absolutamente consternados, sin consuelo apenas, exceptuando el increíble apoyo popular que han recibido estos días. Pero lo cierto es que aún les es difícil hacerse a la idea de que ya no está. No solo a la familia de Álex Casademunt, sino también a sus compañeros de Operación Triunfo, como Verónica Romero, quien ha hablado para explicar cómo lo están pasando y recordar con tiernas palabras al cantante fallecido a los 39 años.

Tras pasar unos días en Mataró para darle el último adiós y arropar a la familia junto a Bustamante, Bisbal, Chenoa, Rosa, Manu Tenorio y un largo etcétera, la alicantina ha acudido al plató de Viva la vida para ser la voz de esa generación de artistas y tratar de recordar su figura.

La cantante ha confesado que por ahora casi nadie del talent show puede creerse que de verdad haya fallecido, si bien es cierto que en la otra vida Álex tiene muchísimo amor "para iniciar su viaje tranquilo". "Es el proceso de que no entiendes qué ha pasado, te ríes con sus recuerdos y luego lloras por su ausencia", ha declarado.

"Estamos todos los compañeros hundidos, cada uno está pasando su duelo... Me faltan palabras para expresar lo bonito que son mis compañeros", ha agregado Verónica, quien ha conseguido emocionar a Emma García al recordar al punto de las lágrimas el muy emotivo momento en que la familia y ellos, los triunfitos, cantaron en el funeral Mi música es tu voz, con especial hincapié en el "Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz" que entonaba Álex.

Verónica Romero le ha dedicado unas bonitas palabras a Álex: "Era la primera persona que estaba ahí cuando se necesitaba" ❤️ #VivaLaVida383https://t.co/3UmVJD3kzs — Telecinco (@telecincoes) March 7, 2021

Asimismo, la cantante de 42 años ha confesado cómo se enteró de la noticia de la muerte de su amigo y afortunadamente no fue debido a la filtración, sino a un compañero. Primero se puso en contacto con ella, aseguró, un amigo, y cuando supo la noticia se quedó en shock: "Intenté llamar al hospital y a la policía pero no me decían nada. Luego, llamé a Javián, ellos eran uña y carne, y él me lo dijo".

Por último, ha confesado que a todos les costará asimilar que se ha ido pero que siempre le recordarán con esa sonrisa perpetua en el rostro. "Álex era muy alegre, muy trabajador. La vida la vivió con amor e intensamente, una vez me dijo 'que cada momento cuente' y ese es el mensaje que quiero que quedara de él. Todos los de OT estamos juntos en este duelo", ha finalizado.