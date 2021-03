La mesa redonda 'Repensando el futuro', aborda el reto de la digitalización en igualdad

Existe una brecha digital, pero también una brecha de género incuestionable dentro de un sector tan estratégico como es del de las Tecnologías de la Información (TIC). Según datos recientes recopilados por el Ministerio de Igualdad, solo un 2% de las mujeres ocupadas en España lo están en el sec­tor TIC, frente al 5,7% de los hombres, que cobran un 8,9% más que las mujeres en su misma posición. Además, las mujeres apenas representan el 12% de quienes participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a la inteligencia artificial y el 11% de los dedicados a programar software.

Estadísticas similares, acompañadas de reflexiones nacidas de la experiencia que invitan a buscar soluciones, han trufado la mesa redonda Repensando el futuro: la digitalización y el talento sin género, organizada por EJE&CON, asociación que celebra su quinto aniversario apoyando la presencia femenina en los puestos de alta dirección y en los consejos de administración, con la colaboración del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y 20minutos.

Arropada por la celebración de un Día Internacional de la Mujer que transcurre marcado por la pandemia y por la creciente presencia de la tecnología en nuestro día a día, en ella han participado Nerea Torres, presidenta de EJE&CON y CEO de Siemens Logistics; Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Javier Rodríguez Zapatero, CEO de ISDI; María Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España e impulsora de la iniciativa #DóndeEstánEllas y Encarna Samitier, directora de 20minutos.

Nerea Torres, presidenta de EJE&CON, inauguró el encuentro recordando la escasa presencia de mujeres en los consejos de administración y la necesidad de "fomentar muchas más vocaciones científico tecnológicas en España, dónde tan solo hay un 24% de mujeres estudiando estas carreras".

"La brecha salarial y de género está presente en todos los sectores, y desde EJE&CON creemos que hay que trabajar proactivamente para acabar con esta situación", señaló Torres, concluyendo que "estamos en un momento histórico. La mujer no puede seguir ocupando un papel minoritario. Las mujeres tenemos que estar presentes en más consejos de administración y no solo tenemos que aconsejar, también tenemos que decidir".

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, destacó que "la transformación digital es uno de los dos grandes retos de nuestro tiempo junto con la transición ecológica. Ambas transiciones requieren del talento, y el talento no tiene género". En su intervención aseguró que "los datos son un fiel reflejo del largo camino que queda por delante para alcanzar una igualdad real", siendo preciso "el trabajo conjunto del sector público y del privado para crear un país más justo e igualitario".

"La transformación digital es uno de los dos grandes retos de nuestro tiempo junto con la transición ecológica"

Asimismo, reclamó que "las mujeres tenemos que tener un papel, no como consumidoras de tecnología, sino cómo creadoras de tecnología" para evitar los sesgos de género en campos como el de la inteligencia artificial, añadiendo que "muchas veces pensamos que es un problema solo de las mujeres, pero los hombres y las mujeres estamos juntos en esta lucha por la igualdad. A ellos tampoco les han enseñado a conciliar".

"Siempre me preguntan ¿qué tal he conciliado? Igual de mal que un hombre, porque a él tampoco le han enseñado a #conciliar. En este momento que la mujer reclama más espacio personal, también tiene que reclamarlo el hombre y construir una sociedad más igualitaria" @carmeartigaspic.twitter.com/oecQGyxpc1 — ISDI (@ISDI_edu) March 8, 2021

"Cuando era presidente de Google me pusieron un test delante para medir mi grado de machismo y me salió salió un 77%. Aquello me produjo un shock tremendo; la semana siguiente recibí los resultados de la compañía y el resultado era del 81%, y el de las mujeres un 85%. Todos tenemos sesgos, y lo más preocupante es que son inconscientes. Para mí aquello cambió la manera de afrontar el problema. Si todos sin excepción somos machistas por herencia y educación. ¿Qué podemos hacer para ser conscientes de ello?", comenzó cuestionándose Javier Rodríguez Zapatero.

"La educación lo es todo", es la respuesta del CEO de ISDI, "es el mayor eje del cambio que tiene una sociedad. La educación se está utilizando con tintes políticos e ideológicos cuando deberíamos dedicar mucha energía, azules y rojos, a la educación. Y estamos en un momento que es de ahora o nunca. 140.000 millones de euros vienen de Europa para la digitalización".

Rodríguez Zapatero también apuntó que el 60% de los alumnos de ISDI son mujeres, "lo que indica que muchas mujeres quieren subirse al carro de la digitalización y que es sorprendente que solo el 14% de los estudiantes de informática son mujeres".

María Andrés, directora de la oficina del Parlamento Europeo en España y Javier Rodríguez Zapatero, CEO del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) Jorge París

En su intervención, la Directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, María Andrés, comenzó recordando que Europa es uno de los mejores lugares del mundo para nacer mujer, pero que, aún así, hay demasiados números que corroboran que la igualdad aún es una meta en el horizonte. Desgranó, por ejemplo, que en la UE hay una brecha salarial del 16%, que se eleva al 19% en el sector tecnológico, y que la brecha en las pensiones es del 37%; también que solo el 17% de los profesionales TIC en Europa son mujeres y que en la carreras de ciencia la presencia de féminas es del 34%.

"Son cifras prepandemia", recalcó Andrés, apuntando tres factores por los que las mujeres han sufrido más que los hombres durante la crisis causada por la Covid-19: "son mayoría en el sector hospitalario, también son mayoría en aquellos sectores más golpeados por la crisis como el sector servicios o el turismo, y, por último las dificultades de conciliación han vuelto a penalizar más a las mujeres".

Aseguró que en la UE se está trabajando en un plan de igualdad para luchar contra la brecha salarial, "un ejercicio de transparencia que requiere que las grandes empresas publiquen sus horquillas salariales, porque lo que no se ve, no existe. Con esa transparencia las personas que se sientan discriminadas podrán dar un paso al frente". Recordó además otra "vieja propuesta" que lleva varias legislaturas intentando salir adelante sin éxito, como es incluir una cuota obligatoria del 40% del sexo menos representado en los consejos de administración. "Ahí seguimos mareando la perdiz y sin alcanzar un acuerdo".

Preguntada respecto a las cuotas, una medida no exenta de polémica, la directora de la oficina del Parlamento Europeo en España ha defendido que "desde que hay paridad en el entorno político, la situación ha mejorado muchísimo. Ese ejemplo nos puede servir para entender que son eficaces. Cuando el cambio no se da de manera natural, cuando hay sectores muy masculinizados como el digital, las cuotas pueden ser un potente acelerador de cambio social. Ojalá no sean necesarias dentro de poco tiempo".

María Andrés también puso el foco en la corresponsabilidad y la necesidad de contar con más referentes masculinos que promuevan la igualdad, y terminó recordando la iniciativa #DóndeEstánEllas, en la que participa 20minutos, para visibilizar a las expertas en eventos: "En 2019 se alcanzó un 48%; en 2020 retrocedimos aun 41% en los más de 2.000 eventos analizados. Y nos asusta mucho que la cifra de paneles solo de hombres se ha multiplicado por siete. Las cifras nos confirman el impacto de la Covid".

"Es fundamental sentarnos, escucharnos y pensar y es muy importante que aquí estemos para hacerlo representantes del Gobierno de España, de Europa, de la empresa, la docencia y los medios de comunicación", comenzó su intervención Encarna Samitier.

Encarna Samitier, directora de '20minutos', durante su intervención. Jorge París

"La brecha digital es el gran reto. Los puestos de trabajo más amenazados los copan mujeres. Hay una discriminación ambiental que es fundamental que deje de impregnar la sociedad, igual que es muy importante explicar a las niñas y mujeres que pueden estudiar carreras STEM y para qué pueden estudiarlas, eliminando estereotipos", reflexionó la directora de 20minutos, subrayando el papel de los medios de comunicación en dicha tarea: "Estamos convencidos del deber social, de la misión social de los medios, de que reflejamos la realidad pero debemos ayudar a transformarla para mejor".

Encarna Samitier recordó que la proporción de hombres y mujeres en la plantilla del periódico es similar y que, tanto en 20minutos como en Henneo, abundan los puestos de responsabilidad digital ocupados por mujeres. "El reto es que deje de ser una anomalía ser directora de un medio grande de difusión nacional", señaló.

"Es muy importante buscar y encontrar aliados", añadió, recordando las colaboraciones para fomentar la igualdad alcanzados con entidades como EJE&CON, Inspiring girls, el Parlamento Europeo, la asociación Blanco, Negro y Magenta que la pasada semana entregó un premio por su labor visibilizando a las mujeres artistas a 20minutos, y Oxfam Intermón, con quiénes mantiene el concurso anual Avanzadoras, impulsado por la redactora jefe del periódico Melisa Tuya, que el pasado viernes entregó los premios correspondientes a su séptima edición a tres mujeres relacionadas con el ámbito científico y tecnológico: Mafalda Soto, farmacéutica; Ana Freire, informática y Marta Macho, matemática . "Es importante crear referentes. También lo es tener todos estos aliados; creemos que es nuestro deber contar lo que hacéis, ayudaros. Ese trabajo de los medios es fundamental como labor de cambio social".