Últimas horas para conseguir la Roomba 692 a mitad de precio: limpieza eficaz y personalizada... ¡por 200 euros!

Invertir tiempo y paciencia es indispensable para conseguir una casa libre de bacterias, puesto que, si queremos eliminar la suciedad de los rincones más difíciles, debemos prestar atención para que ni una sola mota de polvo pase desapercibida. Claro que no tenemos por qué realizar nosotros todo el trabajo ya que hay herramientas que nos ayudan a obtener resultados efectivos en menos tiempo. Las escobas verticales sin cables o los robots limpiacristales son dos de estos dispositivos que han revolucionado el mercado y nuestra forma de limpiar. Las primeras nos permiten alcanzar las zonas más altas (¡incluido el techo!) y los rincones difíciles, mientras que los segundos nos ayudar a conseguir unos cristales impolutos.

Pero si hay un aliado que no puede faltar en nuestro batallón de limpieza es un robot aspirador, un dispositivo que se ha convertido en indispensable en muchos hogares. No es de extrañar porque son capaces de realizar una limpieza efectiva y dejar un suelo impoluto y que nosotros solo tengamos que tocar un botón o programar la hora de la sesión de limpieza. Pese a todas las bondades que presentan... ¡todavía hay quien no los han probado!

Pero, ¿sabías que, si eres rápido puedes conseguir uno de los modelos de Roomba, de iRobot, a mitad de precio? En el catálogo de Amazon han rebajado el modelo 692 para que puedas- hacerte con él por menos de 200 euros. Una oferta difícil de rechazar que, sin embargo, solo estará disponible durante las próximas horas. ¿Vas a perder la oportunidad de conseguir tu robot aspirador?

Lo mejor de este robot limpiador

La limpieza de casa, al completo. Entre las características más reseñables de este modelo destaca su sistema de limpieza en tres fases, ya que es capaz de capturar la suciedad, el polvo y los restos de todo tipo de distintos tipos de suelos e, incluso, de textiles del hogar, como alfombras. Lo consigue gracias a sus cepillos multisuperficie capaces de atrapar motas de todos los tamaños. Asimismo, su sistema Dirtdetect avisa al robot de las zonas más sucias para que incida con la limpieza.

. Su sistema inteligente aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere horarios y recomendaciones para hacerla de forma más efectiva, veloz y, por supuesto, acorde a tus gustos. Un ejemplo de ello es la posibilidad de contar con la sugerencia de realizar una limpieza extra en temporada de alergias, asegurándonos así que los miembros de la familia que la padecen pueden respirar un aire saludable. Sí, ¡funciona con voz! Este modelo es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que puedas activar la limpieza con la voz.

