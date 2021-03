Ana Fernández recuerda a Santi Trancho en el sexto aniversario de su muerte: "Continuaremos exprimiendo cada día"

Un año más, y ya van seis, Ana Fernández ha querido recordar a Santi Trancho, el que fuera su pareja sentimental ese fatídico 7 de marzo de 2015, cuando el cámara de Frank de la Junglaperdía la vida en un accidente de moto.

En esta ocasión, y a través de las redes sociales, la actriz le ha dejado un emotivo mensaje, acompañado de una foto de lo más significativa: el joven, durante un momento de grabación cámara en mano.

"Seguimos cumpliendo la promesa de seguir respirando y encontrando en el camino un aprendizaje a todo", escribe la intérprete de Las chicas del cable.

"Continuaremos exprimiendo cada día, como tú nos enseñaste", concluye su tributo la actriz.

Tributo de Ana Fernández a Santi Trancho. INSTAGRAM

El sábado 7 de marzo de 2015 un motorista de 32 años fallecía en un accidente de tráfico en la M-505, en el término municipal de Galapagar. Horas más tarde, durante la noche, se confirmaba que el motorista era el conocido cámara de televisión Santi Trancho.

Entonces Frank Cuesta, su inseparable compañero de batallas, aseguraba que le habían "arrancado un trozo de vida... durante 9 meses no he llorado y ahora no puedo parar... por favor arropad a su madre y a Ana".