Lola explota tras los ataques recibidos por su deslealtad a Diego de 'La isla de las tentaciones': "No me vais a hundir"

Lola se está convirtiendo en la verdadera protagonista de la tercera edición de La isla de las tentaciones. La ex de MyHyV, que acudió al reality con Diego, está acaparando todas las miradas de los seguidores del programa tras protagonizar varios giros inesperados y que han llamado mucho la atención. También la han situado en el centro de las críticas de aquellos que no entienden sus actuaciones.

Por eso, y aunque por contrato no pueden desvelar mucho de todo lo que pasó en el reality hasta que termine, Lola ha estallado contra los más críticos que hacen comentarios realmente hirientes.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me entiende y no me juzga porque han pasado por lo mismo. No soy la única persona en el mundo que puede estar confundida o hacer cosas que otras personas no entienden. Ya me explicaré en su momento", ha dicho en sus stories de Instagram.

"Para la gente que me llama 'guarra', deciros que os quedáis en la superficie, no me afecta, las críticas constructivas que dan su opinión educadamente incluso las contesto"

"Yo estoy feliz conmigo misma, me siento bien, estoy perdonada interiormente. No necesito que nadie me perdone porque yo me he perdonado a mí, perdonado en el sentido de que estoy en paz. Para la gente que me llama 'guarra', deciros que os quedáis en la superficie, no me afecta, las críticas constructivas que dan su opinión educadamente incluso las contesto. Y las críticas dañinas, que se basan en el insulto fácil, no os molestéis que la mayoría ni las leo, y cuando lo hago me río", argumenta segura de sí misma.

Entonces, hace referencia a lo que ha pasado en el reality. "Sé quién soy, cómo soy y lo que viví. Entonces, deciros que no me vais a hundir, estoy súper a flote, me da igual todo lo que me digáis", asegura. "Tengo mi vida, a mi familia, a las personas que quiero a mi lado y eso es lo único que me interesa", relata.

"Es normal que me critiquéis y yo lo entiendo, para eso está el programa y las redes sociales, pero, de verdad, no malgastéis vuestro tiempo. Si me queréis humillar no lo vais a conseguir. Tuve una temporada muy mala, pero no os necesito para ser feliz. ¡Me voy a beber unos vinos!", concluye su esperado directo.