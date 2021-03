Ángel, el padre del niño Gabriel, se derrumba al recordar a su hijo tres años después de su muerte

Tres años después del asesinato del pequeño Gabriel, su padre, Ángel Cruz, ha recordado cómo fueron aquellos agónicos días tras la desaparición del niño, cuya búsqueda finalizó tras descubrir que había sido asesinado por su entonces pareja, Ana Julia Quezada.

El padre de Gabriel ha ofrecido en Viva la vida un testimonio desgarrador de lo que vivió y cómo ha reconducido su vida desde entonces, ayudando a otros niños con dolencias y a sus familias.

Desde la finca en la que murió el niño, Ángel Cruz ha contado algunos detalles sobrecogedores sobre Ana Julia Quezada. "Habiendo asesinado ya a mi hijo, tuvo la frialdad de cogerme el teléfono y decirme que estaba en este lugar pintando, que eso es verdad, después de asesinar a mi hijo pintó las paredes de esta casa, la casa en la que íbamos a vivir ella, Gabriel y yo".

Asimismo, también ha asegurado que semanas antes del crimen, Ana Julia le había pedido matrimonio: "Me dijo que cuando apareciese Gabriel nos teníamos que casar, y ella sabía que Gabriel no iba a aparecer".

El padre del pequeño ha confesado que al principio le dio "muchas vueltas" a la cabeza, pensando si podía haber detectado en el pasado algún indicio en Ana Julia Quezada que pudiese hacerle sospechar de ella. "Yo estaba convencido de que quería a Gabriel y me quería a mí (...). No he encontrado nada que me hiciera pensar que no era buena", ha asegurado.

Días antes de la detención de Ana Julia Quezada, la Guardia Civil avisó a Ángel Cruz de que estaba siendo investigada. "Estuve con ella dos días pensando que ella lo tenía, pero pensaba que él estaba bien, que era incapaz de haberle hecho daño", ha dicho.

En este punto, ha reconocido que la madre del niño, Patricia Ramírez, "ya se había dado cuenta de algunas mentiras de Ana Julia, había algo que no le cuadraba".

Tres años después de la pérdida de su hijo, Ángel Cruz se ha emocionado al recordar a Gabriel y todo lo bueno que le aportó: "Gabriel me ha dado otra oportunidad y tengo que aprovecharla, no puedo fallarle, espero que desde donde me esté viendo esté orgulloso de mí", ha indicado.

Por este motivo, se ha volcado en ayudar a otras familias con niños que lo necesitan, como es el caso de Iker y Noa. "Son dos niños de Almería que necesitan ayuda, Iker está enfermo y necesita un donante de médula, y Noa es una niña con una enfermedad rara que necesita ayuda y no podemos dejárselo todo a sus padres", ha defendido Ángel Cruz.

Para el padre de Gabriel, ayudar a estos niños con dolencias le aporta la ilusión que había perdido, tal y como ha reconocido: "El problema más grande que tengo yo ahora mismo es la falta de ilusión. A la vez que les ayudo me ayudo a mí mismo", ha asegurado.