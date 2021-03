Margarita del Val explica por qué "no tiene sentido" el objetivo del Gobierno del 70% de vacunados en verano

Desde que en España se puso en marcha la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Gobierno se ha marcado como objetivo tener al 70% de la población vacunada a finales del verano, una meta que la viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val considera que "no tiene sentido" y ha explicado el porqué.

En una entrevista en laSexta Noche, la experta ha opinado que "el objetivo no puede ser el 70%" de personas vacunadas contra el coronavirus.

"Las vacunas que tenemos no protegen de la infección de una persona vacunada, es decir, una persona vacunada puede infectarse, no tendrá síntomas, no se enterará y no protegerá a nadie a su alrededor el que esa persona esté vacunada", ha dicho Del Val.

Para la investigadora, "el objetivo de que el 60-70% solo es cuando tenemos vacunas esterilizantes, que son como un escudo que evita totalmente que el virus entre en nuestro interior si estamos vacunados y que se multiplique".

No obstante, prosigue Del Val, "como no es el caso, no tiene sentido llegar a ese número mágico".

Por este motivo, para la viróloga es "muy importante" tener "al 100% de los vulnerables vacunados". Esto implica "acabar con los de 80 años y pasar a los de 70 años".

Según Del Val, "cuando ya tengamos por encima de 70 años vacunados, será ya un hito muy importante y eso sí que va a ser antes del verano", ha concluido.