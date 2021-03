"Todo empezó con Rosalía", la primera víctima mortal de Covid-19 en Cataluña

Hace exactamente este 6 de marzo de 2021 un año que Rosalía falleció en el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona (Barcelona): tenía 87 años, ningún vínculo con Italia o la ciudad china de Wuhan y un conjunto de patologías previas que apenas hacían sospechar que estuviera infectada por la Covid-19.

Por eso, su muerte, la primera oficialmente diagnosticada por coronavirus en Cataluña, al día siguiente de haber sido ingresada a través de las urgencias del centro, marcó un punto de inflexión en el transcurso y la gestión de la pandemia.

"Todo empezó con Rosalía", ha resumido en una entrevista la responsable del Servicio de Urgencias de Can Ruti, Anna Carreres, la misma profesional que se encargó entonces de dar la noticia en una rueda de prensa nocturna convocada a toda prisa por el Departamento de Salud.

"En ese momento aún no habíamos atendido a tantos pacientes de Covid y no lo vivíamos como una gran amenaza, aunque sí habíamos detectado muchos cuadros gripales con ahogo y fiebre durante el mes de febrero", ha explicado Carreres, quien ha recordado que no fue hasta la polémica cancelación del Mobile World Congress (MWC) y la irrupción de la pandemia en Italia cuando se comenzaron a activar las alarmas.

"Durante los días previos, el CatSalut había establecido protocolos, pero primaba mucho el concepto epidemiológico", por lo que no se sospechabade personas que no hubieran estado en potenciales zonas de riesgo o en contacto con otras procedentes de esas regiones.

"Luego vimos que el virus circulaba y, a partir de la muerte de Rosalía, todo cambió radicalmente", ha aseverado antes de admitir: "Estoy convencida de que muchos casos que etiquetamos de virasis o gripes podían haber sido Covid".

Tras esa primera muerte, llegaron decenas más, que rápidamente se convirtieron en miles hasta sumar, un año después, más de 20.000 en un contexto radicalmente distinto: "La vacunación es un punto de luz. Tendríamos que procurar que se acelere la campaña", ha opinado Carreres después de que haya quedado probado que no sólo protege del virus, sino que el suero anticovid corta las cadenas de transmisión.

La vacunación será clave, además, para poder avanzar en el camino de la recuperación, después de que las medidas para contener el coronavirus hayan sumido a la economía en una de sus peores crisis, hundido miles de negocios y golpeando el estado anímico de la población, hasta el punto de que muchos se refieren a la cuarta ola de la pandemia como la de la salud mental.

Un extremo que Carreres ha corroborado al alertar de que se han incrementado alrededor del 25% las urgencias psiquiátricas en Can Ruti, cuyos especialistas atienden cada día más intentos de suicidio "tanto de enfermos que ya tenían problemas como de personas que han sufrido mucho estrés por el confinamiento y la privación social".

"Los problemas de salud mental han crecido mucho, también entre las personas mayores que antes vivían solas pero sus hijos o nietos podían visitarlas y ahora ya no", ha subrayado la enfermera.

Con todo, Carreres se ha mostrado satisfecha con la gestión que se ha llevado a cabo del coronavirus y con las "lecciones de solidaridad" que ha dejado, desde el "todos a una" de los sanitarios de cualquier especialidad médica, que -ha destacado- se volcaron para atender a pacientes Covid, hasta la habilitación de hoteles para poder garantizar cuarentenas.

"Hemos logrado hacer un montón de cosas en muy poco tiempo. Creo que hemos bailado la música en cuanto hemos escuchado la melodía", ha metaforizado.

El reto ahora, además de inmunizar al conjunto de la población, es dar con un tratamiento eficaz para curar el virus, al que a día de hoy se combate con un fármaco antiviral denominado remdesivir, oxigenoterapia, anticoagulantes o corticoides en casos graves.

"Todavía no hay un tratamiento que lo cure, tienen que seguir las investigaciones", ha concluido Carreres, quien ha reconocido no tener claro si será posible dar con la solución de la Covid-19: "Encontrar medicamentos para los virus es muy complejo por las mutaciones y por su propia esencia".