David Broncano revela su nuevo paso por el quirófano

David Broncano, el cómico que presenta en la plataforma Movistar+ el programa de entrevistas La resistencia, ha revelado en su último programa que ha tenido que volver a pasar por el quirófano.

El pasado mes de julio, Broncano, de 35 años, viajó a Portugal para someterse a una operación quirúrgica para atajar la hiperhidrosis (sudoración excesiva) que sufría, en concreto en las manos.

Ahora, Broncano ha sido intervenido en un ojo. "Me pasa una cosa. Si en algún momento ves que estoy mirando donde no estás es porque he estado hoy en el oftalmólogo porque tengo un orzuelo aquí. No se ve porque me lo han maquillado. Mañana me operan, me lo tienen que quitar con un... me tienen que rajar el párpado y estoy aquí trabajando", dijo el cómico.

"Me han echado unas cremas y cosas así y cuando cierro los ojos la crema se me pone sobre el propio iris del ojo y lo veo nublado", añadió Broncano en su último programa, en el que entrevistó a Lali Expósito.

Los problemas de orzuelos en los párpados han sido recurrentes para el presentador jiennense (aunque nacido en Santiago de Compostela) y su equipo en el programa ha bromeado en varias ocasiones sobre el tema.

También la sudoración excesiva ha sido motivo de bromas constantes por parte de los colaboradores de Broncano, hasta que el pasado verano, el doctor Diego González Rivas le intervino para solucionarlo.