El duro tratamiento de Mila Ximénez para no perder el pelo con la quimioterapia

Mila Ximénez regresó esta semana a Sálvame tras un mes de ausencia debido al cáncer de pulmón que padece. En su vuelta al plató, la colaboradora ha contado cómo está viviendo la quimioterapia y ha indicado que se está sometiendo a otro duro tratamiento para no perder el pelo.

"No me puedo peinar, no le puedo meter cepillo ni peine, porque tengo el pelo muy debilitado", ha asegurado Ximénez.

La colaboradora ha explicado que además de la quimioterapia, se ha sometido a un "tratamiento durísimo" que consiste en "un gorro a seis grados bajo cero durante cinco horas y media". "Solamente para intentar que no se vaya del todo el pelo. Entonces es una lucha tan increíble con todo... Todo va cambiando, todo va rotando... Y ahora no sabemos", ha manifestado.

Este tratamiento se denomina crioterapia capilar oncológica, que consiste en bajar la temperatura del cuero cabelludo antes, durante y después de que el paciente reciba el tratamiento, informa Semana.

Para la colaboradora, estar de nuevo en el programa es una buena noticia. "Para mí volver significa que estoy bien", se ha sincerado después de haber pasado en cama "casi un mes".

A pesar de su regreso, Ximénez tiene todavía pendiente una nueva prueba: "Estas dos semanas quiero trabajar, quiero estar tranquila. Y la semana que viene me hacen una nueva prueba, porque se ha complicado una de las zonas, se ha disparado, y me van a hacer un TAC. Después del TAC escucharé a mi doctora y tomaré una decisión".

En este sentido, ha dicho que no está segura aún de qué decisión tomará, pero sí se ha mostrado firme en un aspecto: "Yo no quiero seguir viviendo así, a mí lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives".

La colaboradora ha reconocido que aunque se ve con fuerza, cada vez le cuesta más sacarla. "Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure", ha indicado. "Vamos a ver qué pasa", ha respondido ante las preguntas de sus compañeros.