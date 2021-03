València aprova 2,3 milions d’euros per a noves ajudes als sectors econòmics vinculats a les Falles

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres amb caràcter extraordinari un nou paquet d’ajudes per import de 2,3 milions d’euros per als sectors econòmics vinculats a les Falles, que beneficiarà artistes de Falles i carrosses; indumentària i orfebreria valenciana; pirotècnia; floristeries amb concessió administrativa; empreses d’estandards, bandes, insígnies i trofeus, i revistes i mitjans de comunicació vinculats de les festes. També podran optar a aquestes prestacions els propietaris de barques de promoció turística a l’Albufera i la Marina.

Ho ha anunciat l’alcalde, Joan Ribó, qui ha manifestat que “una vegada acabat el termini de la primera convocatòria del Pla Resistir, volem impulsar aquestes ajudes en un període de no-Falles, tot i que ens agradaria que fora faller, per tindre un gest important amb tots els sectors de l’economia de les Falles”.

L’òrgan col·legiat ha acordat una nova convocatòria d’ajudes Parèntesi del Pla Resistir amb la finalitat d’assistir econòmicament autònoms i xicotetes empreses (de fins a deu empleats) de sectors relacionats amb les festes i les tradicions. Això després que el passat 3 de març finalitzara el termini per sol·licitar la primera convocatòria d’aquestes prestacions, de les quals fins al moment l’Ajuntament ja ha abonat 9,9 milions d’euros destinats a autònoms i xicotetes empreses de turisme, hostaleria, oci nocturn i altres sectors castigats per la pandèmia.

Ara el consistori aprova altres 2,3 milions d’euros per pal·liar l’impacte econòmic que, a causa del coronavirus, han patit artistes fallers, indumentaristes, orfebres i pirotècnics, entre altres professionals i artesans vinculats als arrels valencians.

L’alcalde ha informat d’aquesta nova convocatòria que, per exemple, inclou també les floristeries que no han pogut acollir-se a les ajudes per als sectors comercials. Ribó ha subratllat que l’objectiu és atendre tots els professionals afectats i reactivar l’economia local, per la qual cosa l’Ajuntament preveu noves prestacions per ajudar tots els sectors fins esgotar el crèdit.

Respecte als requisits per acollir-se a les ajudes per als professionals relacionats amb les tradicions, estan dirigides a persones autònomes o microempreses amb un màxim de deu treballadors i treballadores. Està previst que arriben a al voltant de 500 persones autònomes de la ciutat i les prestacions seran de 2.000 euros com a base, una quantia que s’augmentarà en 200 euros per empleat, fins a un màxim de deu treballadors i treballadores.

A l’igual que en l’anterior convocatòria de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, es tramitaran de manera urgent, però en aquesta ocasió canvia la manera de justificar, ja que en lloc de factures es demana que l’empresa mantinga l’activitat durant quatre mesos des del dia que es demana la subvenció.

En la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, la vicealcaldessa i portaveu Sandra Gómez, acompanyada del vicealcalde i portaveu Sergi Campillo, ha recordat que el passat dimecres va concloure el termini per acollir-se a la primera convocatòria del Pla Resistir per a autònoms i xicotetes empreses de turisme, hostaleria, oci nocturn i altres sectors castigats per la pandèmia. Finalment s’han registrat 5.661 peticions, de les quals 4.105 persones ja han rebut l’ajuda.

Respecte a la segona convocatòria per als sectors vinculats a les Falles, ha apuntat que enguany “trobem a faltar l’olor de pólvora i el bullici que de l’1 al 19 de març inundava la plaça de l’Ajuntament”. “És un mes de març atípic i trist per a milers de falleres i fallers, però hem de pensar que aquest sacrifici ens permetrà que en 2022 les falles tornen a prendre els carrers”, ha assegurat la regidora.

“Hem de pensar en les persones que ja no estan i aquelles que pitjor ho estan passant per les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària” i “la millor manera d’ajudar-les és reprendre l’activitat comercial i crear ocupació, des de l’àmbit personal complint amb les recomanacions i des de l’administració treballant per ajudar-les a pal·liar la greu crisi econòmica”.

Per la seua part, el vicealcalde i portaveu Sergi Campillo ha detallat que dels 2,3 milions d’euros de subvencions aprovats hui es podran beneficiar els artistes de Falles i de carrosses; indumentària i orfebreria valenciana; pirotècnia; empreses d’estandards, bandes, insígnies i trofeus, i floristeries amb concessió municipal, com ara les de la plaça de l’Ajuntament, que no van poder optar a la primera convocatòria del Pla Resistir.

Així mateix, també podran optar a aquestes prestacions els propietaris de barques de promoció turística a l’Albufera i la Marina, a més de revistes i altres mitjans de comunicació vinculats a les festes valencianes. Campillo ha fet menció a “aquest mes de març, que és el mes de les Falles, un més molt important per a la ciutat, que evidentment no podem celebrar per segon any i que ha tingut un impacte no només en la festa, sinó en tota l’estructura econòmica que viu de la festa, que és enorme en esta ciutat”.

El vicealcalde ha indicat que “la primera convocatòria del Pla Resistir estava determinada per a unes activitats econòmiques concretes que va establir la Generalitat i els ajuntaments no ens podíem eixir d’ahí”. Ara bé, “amb els sobrants d’eixa subvenció, que en el cas de València eren 28 milions d’euros en total, han sobrat recursos d’eixa convocatòria i sí que podem dedicar-la a sectors que en principi no estaven inclosos”, com ara els vinculats a les Falles.